清境暖陽！3000人迎雲海大景 2/14奔羊節228隻羊破紀錄

南投仁愛鄉清境農場2月14日將舉辦奔羊節，因適逢情人節，屆時羊隻數量將加倍到228隻，可望打破歷年紀錄。（清境農場提供）

2025/02/09 13:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕受寒流影響，南投仁愛鄉山區氣溫約在10度上下，不過在清境農場因陽光露臉，體感溫度上升，今吸引3000多人入園享受暖陽、櫻花與雲海大景，農場表示，2月14日將舉辦奔羊節，由於適逢情人節，屆時羊隻數量將從114隻加倍到228隻，寓意「成雙成對」，可望打破歷年紀錄。

清境農場表示，山區因水氣減少，今迎來早春雲海大景，在農場青青草原往對面山巒望去，可見中央山脈壯闊山勢，以及山谷間的綿延雲海，甚至雲霧散去還可一窺奇萊主峰雪景。

請繼續往下閱讀...

近期也正值櫻花季，目前園區櫻花也綻放5、6成，農場內除可見俗稱「笑笑羊」的瓦萊黑鼻羊相互鬥角嬉戲，遊客還能與白色柯麗黛綿羊互動，因此今也吸引3000多名遊客欣賞山巒雲海與綻放「櫻」姿。

農場指出，以往春天都會舉辦奔羊節，並以當時的年份出動對應的羊隻數量，今年114年便有114隻羊，不過為了慶祝活動日適逢情人節，屆時將有114對（228隻）羊在台14甲線與遊客漫步同歡，當天上午10點20分至50分，台14甲7.5K至9.5K也會進行雙向交通管制，籲請用路人留意、配合。

南投仁愛鄉清境農場陽光露臉，吸引3000多人入園欣賞櫻花、羊群嬉戲與雲海大景。（清境農場提供）

南投仁愛鄉清境農場陽光露臉，迎來春天雲海大景。（清境農場提供）

南投仁愛鄉清境農場陽光露臉，吸引3000多人入園欣賞俗稱「笑笑羊」的瓦萊黑鼻羊相互鬥角嬉戲。（清境農場提供）

南投仁愛鄉清境農場正值櫻花季，目前園區櫻花已綻放5、6成。（清境農場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法