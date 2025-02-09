雲林家扶捐款銳減千萬 辦愛心義賣為2000家扶學子募學費

雲林家扶中心在雲林布袋戲館前舉辦愛心義賣活動，為2000名家扶學子籌募學費。（記者李文德攝）

2025/02/09 13:31

〔記者李文德／雲林報導〕雲林家扶中心服務約2000名家扶學子，每年提供獎助學金、學童學習支出近4000萬。不過家扶發現因通貨膨脹，去年捐款金額去年較前年相比，減少1000萬，創10年來新低。雲林家扶今（9）日在雲林布袋戲館舉辦愛心義賣活動，近千件生活用品讓民眾以銅板價購得。家扶表示， 所得將全數做助學之用，盼民眾為學子盡心力。

家扶中心督導歐厚成表示，雲林家扶除每年度為學子籌募1000萬助學金，加上從幼兒園至高中職都有提供給家扶學生學用品、才藝教育等補助，更有5個涵蓋親子教育、人格特質發展培力方案，2才藝隊、2社區教育方案，光是每年用在家扶學生的支出就近4000萬元。

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歐厚成表示，因近年通貨膨脹關係，不少善心民眾先以自己生活開銷為考量，因此減少捐款金額，光去年與前年相較，家扶捐款金額少了1000萬，減少25 %，是近10年來減少比例較嚴重的一年。除此之外，物資捐贈也同樣受到考驗，如以今年年菜捐贈相比，亦少了200多件。

為籌措每年千萬的獎助學金，雲林家扶中心在雲林布袋戲館前舉辦愛心義賣活動，邀請民眾共襄盛舉做愛心。雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、縣府社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等人分別捐款、購買用品，響應愛心行動。

家扶中心主委陳燦勳表示，此次義賣分服飾、玩具、生活、嬰用品及美食五大主題，將近千件物品讓民眾可以用銅板價購得，此活動已辦超過15年，已成為家扶開春後傳統，每年都能募得約8萬元，所得將全數最為家扶學子助學所用。

謝淑亞表示，逢寒流來襲，「天冷人心暖」，相信社會上的愛心跟善心匯集的能量可以讓孩子在人生路上感受到溫暖，也盼大家響應公益，成就家扶兒順利求學。林文志表示，因大環境關係，不少社福團體受捐情形減少，縣府將持續尋找募款管道，彌補社福缺口。

雲林家扶中心在雲林布袋戲館前舉辦愛心義賣活動，為2000名家扶學子籌募學費。（記者李文德攝）

雲林家扶中心在雲林布袋戲館前舉辦愛心義賣活動，為2000名家扶學子籌募學費。（記者李文德攝）

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