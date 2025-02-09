嘉義縣焚化廠投資5000萬打造健康生活館 溫水游泳池還有健身房

嘉義縣健康生活館有溫水游泳池。（記者林宜樟攝）

2025/02/09 13:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草垃圾焚化廠由縣府與達和鹿草環保公司以促參案進行升級，達和公司投入5000多萬元將原焚化廠溫水游泳池改造為有溫水游泳池、健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室的「健康生活館」，今天由縣長翁章梁、環境部長彭啟明及達和公司總經理王聖斌等揭牌啟用，彭啟明更透露，環境部將與台積電合作在嘉義縣焚化廠進行碳捕捉計畫，讓此處效益更高。

翁章梁說，縣府與達和公司以促參案進行焚化廠升級整備，由環境部補助4億6千萬元，總經費達14億元，整建26個工程項目，健康生活館是其中之一，開幕後有更好的公共設施與服務，提供在地鄉親健康運動的好去處。

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彭啟明說，焚化爐在台灣常成為鄰避設施，而很多縣市常有「要台積電不要焚化爐」的情形，但嘉義縣卻能夠將「台積電與焚化爐」都「搞定」，感謝翁章梁與縣府的推動；他說，環境部已與台積電簽署MOU，未來將在焚化爐進行碳捕捉計畫，讓焚化爐更乾淨，成為「負碳」場所。

達和公司表示，鹿草垃圾焚化廠成功轉型升級為全國首個綜合式永續循環及環境教育園區，將原有設施升級為多功能的健康生活館，有健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室等，能提供各年齡層和不同需求的民眾。

王聖斌說，健康生活館能體驗傳統的游泳與健身訓練，並引進鐵人三項運動，計劃將其打造為鐵人三項訓練的友善基地，並特設「水適能學院」，提供專為非游泳者設計的水中有氧課程，滿足不同群體的健身需求。

王聖斌說，健康生活館將舉辦如運動名人講座、健康飲食和養生生活工作坊等，結合地方特色的文旅探索活動，能在健康生活館內體驗各類活動，深入探索嘉義縣，讓遊客來嘉義旅行時有舒壓放鬆的地方。

嘉義縣環保局長張輝川說，健康生活館將成為南台灣運動與休閒新亮點，為遊客提供健康與休憩環境，並持續吸引更多的遊客和專業運動員。

嘉義縣健康生活館的設施齊全。（記者林宜樟攝）

TRX訓練區。（記者林宜樟攝）

健身房。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁、環境部長彭啟明等為嘉義縣健康生活館揭牌。（記者林宜樟攝）

嘉義縣街舞培訓代表隊演出。（記者林宜樟攝）

教練指導翁章梁進行訓練。（記者林宜樟攝）

翁章梁等參觀健康生活館設施。（記者林宜樟攝）

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