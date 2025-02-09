竹北光節「水生繁花」水圳森林公園登場 今天下午發放提燈

2025竹北光節「水生繁花」已經點燈，將持續到23日為止。（竹北市公所提供）

2025/02/09 13:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025竹北光節「水生繁花」即日起到23日為止，每晚在新竹縣竹北市水圳森林公園登場，至於想要竹北市蛇年專屬「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」2款提燈的民眾，可以把握今天下午3點半，以及下週末2天的下午3點半到場，將有人員在場限量隨機發放，好運者可得到。

竹北市長鄭朝方說，竹北光節「水生繁花」現場，是用科技跟美所學共同打造光影的夢幻國度，共有6大燈區，分別是：夢島之境、水生之境、繁花之境、永恆之境、光影樂園以及迷香樂園。

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主燈「洄洄」就在夢島之境，由藝術家曾令理創作，她以莫比烏斯環為設計核心，象徵水流，呼應生命、自然以及時空的無限循環、生生不息。整個結構也融合月亮跟蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，5.5公尺高，就放在水圳前緣的水面之心，就在高鐵新竹站1號出口處，步行僅約3分鐘，藉此讓高鐵旅客一踏入竹北市，立刻就能受到迴旋的主燈所吸引，且自不同視角體驗竹北光節各區的層次變化。

鄭朝方說，除了主燈「洄洄」，現場還有「迴響脈動」、「聲息」、以及「心海朗朗，光明自現」3個副燈，另有「匯流而上」、「半伴」2件徵件作品，共同映照竹北的創新精神。

竹北光節昨晚在低溫中由市長鄭朝方、代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等共同點燈，活動期間天天都有創意市集×竹北好市跟街頭藝人演出。

週六（15日）晚的光節音樂演唱會，將邀請金曲獎最佳客語專輯得主「春麵樂隊」、療癒系雙主唱「脆樂團」、金曲歌后孫盛希等跟市民同歡。閉幕前一晚、22日的水上音樂會，號稱會以天為幕，用水圳森林公園內的樹林當舞台背景，由國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，跟興隆國小一起搭檔演出。

竹北光節即日起每晚在竹北水圳森林公園登場到23日落幕。（竹北市公所提供）

竹北光節即日起每晚在竹北水圳森林公園登場到23日落幕。（竹北市公所提供）

2025竹北光節主燈「洄洄」。（竹北市公所提供）

副燈「心海朗朗，光明自現」。（竹北市公所提供）

竹北市蛇年專屬提燈，圖右是「銀翼之蛇」、圖左是「遙光彩蛇」。（記者黃美珠攝）

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