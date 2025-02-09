台鐵高雄車站「上天下地」夯！民代想找出更多商機

台鐵高雄車站從屋頂（高雄綠之丘）、地下廣場與地下商店街都變得很好玩，圖為高雄綠之丘。（記者李惠洲攝）

2025/02/09 00:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站啟用後，從屋頂到地下室都變得更好玩，吸引大批遊客；地方認為空間很棒，但也提醒別浪費人潮。立委李昆澤指出，將儘速邀集相關單位討論，為高雄車站尋找更多商機。

高雄車站去年12月28日啟用後，登上高雄綠之丘（雲朵天棚）、在火車站屋頂看城市風景，瞬間成為高雄最新人氣景點；車站的超大圓形廣場與獨特空間，更成為來往旅客打卡要地；加上持續擴大規模的高雄捷運動漫街（高雄車站地下），讓高雄車站變得很有趣、也更有話題。

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長期關注高雄建設的臉書粉專「高雄好過日」表示，新高雄車站絕對是很棒的作品，然而在營運上，就有種好設計「被浪費」的感覺；呼籲台鐵可參考日本大阪車站，為高雄車站挹注更多商業機能。

高市議員對此也有許多想法，湯詠瑜認為可將高雄車站地下街與美麗島站地下街串聯、張博洋喊話應連結周邊商圈、許采蓁建議可將高捷動漫街模式擴大到高雄車站空間、鄭孟洳也認為應讓空間更有效運用、副議長曾俊傑則提醒須確保乘客動線不受影響。

台鐵說明，高雄綠之丘後續將委請高市府管理，是否引進商業機制，需再與市府及相關單位導論；地下廣場部分目前已提供機關團體申請辦理各項活動，無商業性質的申請案一般由站方受理審核，具商業性質則須依規定租借、由資產部門審議。

台鐵強調，正研議多元使用方式，期引進主題展演展售等活動，促進車站人流及商業發展，很感謝各界關注與喜愛高雄車站。

立委李昆澤表示，會邀集台鐵、高市府相關局處、高雄捷運、車站周邊商圈共同討論，如何讓高雄車站更有活力，希望今年5、6月間能商議出具體方向。

台鐵高雄車站地下廣場獨特空間，吸引許多民眾專程探訪。（記者王榮祥攝）

與台鐵高雄車站共構的高雄捷運高雄車站站，將商業空間打造成動漫街，吸引許多動漫迷到訪。（記者王榮祥攝）

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