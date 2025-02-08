澎湖龍門觀音宮4.7萬斤全國最大米龜點燈 擲筊嗨拚土魠魚

全國最大米包龜重4萬7000斤，在澎湖龍門觀音廟。（澎湖縣政府提供）

2025/02/08 22:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖龍門觀音宮今晚（8日）盛大舉行「祈福大米龜點燈儀式」，為澎湖民眾祈福，同時祈求國泰民安、風調雨順。今年米龜重達4萬7000斤，全國最大。

澎湖傑出旅外鄉親緯鴻車業公司董事長呂瑞進2021年起，連續5年在龍門觀音宮乞得大米龜，今年加碼讓大米龜4萬3000斤增為4萬7000斤，全國最大。而每年元宵過後，龍門觀音宮都會將大米龜分送給弱勢家庭及社福團體。

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澎湖縣長陳光復感謝龍門觀音宮用心經營，以及呂瑞進董事長的善行義舉，讓年度盛事不僅傳承文化，也發揮社會關懷的價值。議長陳毓仁說，感謝呂董事長每年為大家帶來滿滿的平安與祝福，議會與縣府會持續攜手合作，積極推廣澎湖「西乞龜」文化，結合觀光發展。

呂瑞進說，希望透過澎湖元宵節「西乞龜」文化促進地方觀光發展，感謝縣府與議會對傳統習俗的支持與推動，讓這項文化能夠持續傳承與發揚。今年元宵期間，來到龍門觀音宮不僅有全台最大米龜，感受傳統乞龜文化魅力，現場還有擲筊活動，有精美的傳統藝品，除了小朋友喜愛的「蠟筆小新」玩偶等你來拿，更有100元拚土魠魚的機會。

全台最大米包龜開光點睛由廟方與貴賓共同主持。（澎湖縣政府提供）

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