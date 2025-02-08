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    平溪天燈節「好運蛇進來」 金蛇主燈、天燈齊發超美

    平溪天燈節今晚在平溪國中登場，金蛇主燈與天燈冉冉升空，壯觀又浪漫。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節今晚在平溪國中登場，金蛇主燈與天燈冉冉升空，壯觀又浪漫。（記者陳逸寬攝）

    2025/02/08 20:49

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市平溪天燈節今晚（8日）在平溪國中登場，百盞天燈緩緩升空，點亮夜空，溫馨熱鬧。今年以「金蛇呈祥，好運蛇進來」為主題，市長侯友宜與美國在台協會處長谷立言等人共同施放高達20呎的大型「金蛇主燈」，侯友宜寫下「雲開風浪平溪手向前行」，祈望社會和政局不要仇恨鬥爭，社會團結。

    今天寒流來襲，平溪天燈節依湧入大批人潮。侯友宜場貴賓一同施放象徵好運的金蛇主燈，祈願「雲開風浪平溪手向前行」；谷立言則寫下「美台尚勇」。活動也邀請來自17個國家的50多名國際交換學生一同施放百盞天燈，象徵國際友誼與文化交流，展現平溪天燈節國際化特色。

    侯友宜致詞說，雖然春節已過，但元宵尚未結束，大家仍應互道一聲「恭喜」。他特別提到，今年的天燈節創新設計，以「金蛇呈祥，好運蛇進來」為主題，結合光雕秀，帶來與往年不同的視覺體驗，象徵新的一年福運滿滿、大吉大利。

    侯友宜分享，自己參與平溪天燈節已第15年，每次施放天燈時，都會寫下對市民與國家的祝福。今年他在天燈上親筆寫下「雲開風浪平溪手向前行」，期盼國家能在風浪中穩定前行，人民團結，共同打造更美好的台灣。

    「我希望透過這句話，象徵我們不畏風浪、攜手邁向未來，願這片土地永遠平安。」侯友宜說，春節期間，他走訪多間廟宇，為市民朋友祈福，希望大家都能平安健康、心想事成。他更鼓勵現場民眾，把自己的願望寫在天燈上，讓祝福伴隨天燈飛向天空，迎來新年的好運與幸福。

    新北觀光旅遊局說，平溪天燈節不僅是台灣重要的文化傳承節慶，更是展現新北市創意與活力的國際平台。今年適逢蛇年，特別推出「天燈蛇影」光雕秀，打造金蛇造型主燈，象徵「金蛇呈祥」，為新的一年帶來好運與祝福。

    觀旅局長楊宗珉提醒，12日元宵節當天還有天燈節第二場施放活動，地點在十分廣場，也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸或接駁車，避免交通壅塞。更多活動資訊可上新北市觀光旅遊網、新北旅客官方社群平台查詢，掌握最新消息。

    AIT處長谷立言（左）在金蛇主燈寫下「美台尚勇」、新北市長侯友宜則寫上「雲開風浪平溪手向前行」。（記者陳逸寬攝）

    AIT處長谷立言（左）在金蛇主燈寫下「美台尚勇」、新北市長侯友宜則寫上「雲開風浪平溪手向前行」。（記者陳逸寬攝）

    AIT處長谷立言（左）、新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（記者陳逸寬攝）

    AIT處長谷立言（左）、新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節活動代言人啦啦隊女神李多慧（左）用韓文在天燈寫下「蛇年行大運」。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節活動代言人啦啦隊女神李多慧（左）用韓文在天燈寫下「蛇年行大運」。（記者陳逸寬攝）

    「金蛇主燈」高達20呎。（記者陳逸寬攝）

    「金蛇主燈」高達20呎。（記者陳逸寬攝）

    啦啦隊李多慧一起施放天燈。（記者陳逸寬攝）

    啦啦隊李多慧一起施放天燈。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節今晚在平溪國中登場，金蛇主燈與天燈冉冉升空。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節今晚在平溪國中登場，金蛇主燈與天燈冉冉升空。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節今晚在平溪國中登場，天燈升空超壯觀，12日元宵節當天在十分廣場還有一場。（記者陳逸寬攝）

    平溪天燈節今晚在平溪國中登場，天燈升空超壯觀，12日元宵節當天在十分廣場還有一場。（記者陳逸寬攝）

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