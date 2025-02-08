火熱迎元宵！苗栗火旁龍嘉年華33隊伍踩街 國際團隊重磅鬥熱鬧

馬來西亞舞龍隊演出精彩。（記者張勳騰攝）

2025/02/08 21:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗火旁龍系列活動「火旁龍嘉年華」今晚（8日）在苗栗市玉清宮前廣場登場，國內外及苗栗在地的33支表演團隊沿著玉清路一路前踩街貓裏喵親子公園，天氣寒冷澆不熄民眾熱情，來自馬來西亞舞龍隊及韓國馬戲藝術家KIM與《魷魚遊戲》角色扮演團隊，以及安地斯樂團和曼加非洲戰鼓團精彩演出，為活動增添濃濃異國風情。

嘉年華活動由氣勢磅礡的火焰戰鼓表演揭開序幕緊接著由副縣長邱俐俐、苗栗市公所主秘杜英嘉和苗栗市代會主席陳仁杰領軍的貴賓團揮動魔法棒，招喚來自馬來西的耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊打頭陣，帶領33隊踩街團隊依序出發。

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今年的國際團隊有包括來自日本的創意魔術藝術家Nao Izuma Murata身穿和服沿途表演、韓國馬戲藝術家KIM與《魷魚遊戲》角色扮演團隊、國際扶輪社國際學生龍隊，以及安地斯樂團和曼加非洲戰鼓團等，各團隊豐富多元的演出，博得滿堂彩。

此外，還有國立體育大學舞龍隊和苗栗市建功國小競技龍隊的LED夜光龍，以及高腳單輪車與雜技、客家金獅團、布馬陣的民俗藝術表演，熱力四射，同時邀請中國武漢高龍壓軸演出，帶動現場熱鬧氣氛，雖然天氣寒冷，但民眾熱情不減，沿途觀賞踩街伍的表演。

安地斯樂團帶來異國風情的演出，熱力四射！（記者張勳騰攝）

藝鑫光舞團帶來炫目的電光鏡面客表演，提供觀眾不同的視覺感受。（記者張勳騰攝）

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