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    彰化家扶古早燈籠精誠夜市義賣 民眾用新台幣下架它

    天氣爆冷，彰化家扶中心堅持前進精誠夜市義賣燈籠，幫家扶兒募助學金。（記者劉曉欣攝）

    天氣爆冷，彰化家扶中心堅持前進精誠夜市義賣燈籠，幫家扶兒募助學金。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/08 19:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕開學在即，彰化家扶中心為了幫家扶兒募助學金，就算寒流來襲，越晚越冷，今（8日）晚照樣前進全縣最大精誠夜市擺攤義賣古早燈籠，許多民眾也超有愛，馬上用新台幣要讓愛心燈籠下架。

    彰化家扶中心公關專員林滿麗表示，今天是元宵節前的超級星期六，雖然剛好撞上補班日，加上寒流報到，氣溫從早一路下滑，但還是要把握夜市的黃金檔期，冒著嚴寒還是要到精誠夜市義賣燈籠。

    林滿麗說，天氣爆冷，她與參與義工的志工，也都是全身包緊緊，還好夜市有許多賣小吃的攤商，煮食冒出的熱氣讓夜市不那麼冷，而逛街的民眾也都是穿著厚重的衣服，不少人看到家扶的攤位，也都特別靠近來挑選愛心燈籠，用實際行動來支持家扶兒。

    林滿麗表示，精誠夜市是全彰化縣最大的夜市，尤其是星期六檔期更熱門與搶手，感謝曾姓業者無償提供給家扶2個攤位作為公益使用，還有許多民眾見到家扶攤位，也特別上前來為他們加油打氣，群眾的善意讓人暖心，今天將會持續擺攤到晚上10點，希望讓更多家扶兒募到助學金，開學不必煩惱學雜費與生活費。

    彰化家扶中心在寒流前進精誠夜市，民眾也非常捧場。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心在寒流前進精誠夜市，民眾也非常捧場。（記者劉曉欣攝）

    精誠夜市是彰化縣規模最大的夜市。（記者劉曉欣攝）

    精誠夜市是彰化縣規模最大的夜市。（記者劉曉欣攝）

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