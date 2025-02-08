週日寒流持續發威 「3地區」下探6度

週日寒流持續發威。（資料照）

2025/02/08 20:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（9日）受寒流持續影響，各地非常寒冷，苗栗、金門及馬祖地區，恐有6度以下氣溫發生的機率。而基隆北海岸及東半部地區，會有局部短暫雨，外出記得攜帶雨具。

中央氣象署指出，週日的水氣會稍微減少，基隆北海岸及東半部地區，將有局部短暫雨；大台北地區及恆春半島，也有零星短暫雨；其他地區為多雲到晴。

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溫度方面，週日寒流將持續影響，各地清晨的天氣會非常寒冷，高雄以北、宜花東及金門地區，低溫普遍只有7至10度；屏東及澎湖為11至12度；而苗栗、金門及馬祖地區，則有6度以下低溫發生的機率。白天起氣溫則會稍微回升，北部、東北部、東部、澎湖及金門地區，為14至16度；其他地區則約18至20度；而馬祖高溫只剩9度。

天氣風險公司表示，本波寒流預測會影響至下週一清晨，各地的氣溫將持續寒冷。即使乾空氣會並隨移入，北部及東部的雲量雖然較多，但大致無明顯降雨的機會，而中南部則是晴時多雲的天氣。

紫外線指數部分，週日基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週日受寒流影響，環境風場為東北風，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日苗栗、金門及馬祖地區，恐有6度以下氣溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週日受寒流影響，環境風場為東北風，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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