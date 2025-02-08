國旅住宿管理輔導8縣市特優 觀光署：基隆墊底、雲林南投乙等

旅宿管理特優的縣市政府包括桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣。（記者吳亮儀攝）

2025/02/08 18:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕國旅住宿一直被國人詬病，除了價格昂貴不符預期外，甚至常遇到不合法規，還有非法經營的民宿等問題。交通部觀光署今天（8日）公布各縣市政府對地方旅館業和民宿管理的輔導績效，包括桃園、高雄等8縣市表現最佳獲得特優，基隆市表現最糟糕是墊底的丙等，雲林縣和南投縣僅乙等。

觀光署公布去年度地方政府旅館業及民宿管理輔導績效，這是針對各縣市政府有沒有做好轄區內的旅宿業者的輔導和管理，包括法規查核、管理等以及稽查非法旅宿業。考核區間是2023年8月到去年7月間，請專家學者組成績效考核小組，檢視「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等3大面向。

請繼續往下閱讀...

考核結果，特優縣市政府包括桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣。優等縣市包括彰化縣、金門縣、台北市、屏東縣、嘉義縣及新竹縣、台東縣及澎湖縣。甲等包括花蓮縣、苗栗縣及新竹市。乙等和丙等表現最糟糕。乙等有雲林縣及南投縣；表現最差的是丙等的基隆市。

觀光署說，觀光署每年都持續辦理考核，並視當年度旅宿市場與環境變化因時制宜滾動式精進修正評比項目，透過考核小組的檢視，導引及督促地方政府落實旅宿業輔導，並加強管理措施等積極作為。

觀光署強調，地方政府對所轄旅宿業輔導管理工作做得好，不僅對合法旅宿業及住宿旅客的權益有所保障，也能確保消費者住的安心，提升地方旅遊形象，形成良性的循環。

已獲得特優的8個縣市為例，桃園市政府推動環保旅店及環保標章旅館成效卓著；連江縣政府大力推動無障礙設施，區分為高齡友善、親子友善及女性友善；嘉義市政府就非法旅宿採「一對一輔導」了解業者營業狀況及合法申請過程所面臨到的困境；高雄市政府推動性別友善旅宿、穆斯林友善認證，用心規劃並執行。

台中市政府針對非法旅宿，透過檢舉及獎金制度與民眾合作；新北市政府針對日租套房建置管理系統，積極查處值得肯定；台南市政府運用地理資訊系統技術，更新查詢圖台，強化即時動態資訊；宜蘭縣政府於非法及合法旅宿管理制度相當完備，且稽查執行比率較前年提升值得肯定。

至於連甲等都達不到的縣市政府如基隆市、雲林縣和南投縣，觀光署說，會要求限期提出改善措施，同時藉由經費補助、法規研習、適切修法、定期公布查處績效等措施，確保住宿旅客安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法