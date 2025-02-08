道安3箭納管隔熱紙、拉長停止線距離 駕駛工會、行人團體籲快納法規

交通部將規定車輛停止線和行人穿越線距離拉長。（交通部提供）

2025/02/08 17:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱推出交通安全3項新措施，要訂定汽車隔熱紙透光率指引、拉長行人穿越線和車輛停止線距離，以及路口照明「黃燈改白燈」。駕駛工會和行人路權團體今天（8日）都發表聲明表達贊同，也呼籲交通部盡快納入法規，不要雷聲大但雨點小。

「還路於民」行人路權促進會對於交通部提出新措施，提醒交通部要更細膩處理，例如德國標準及國際做法後發現，行人穿越道照明安全性並非僅通過顏色轉換即可達成，呼籲國家留意更多細節，包括行穿道與道路照明色溫差異，例如德國規定，行穿道照明色溫需異於道路照明，並有黃、白兩種顏色可選。

請繼續往下閱讀...

對於路口行穿線與停止線的淨距規範需根據科學，單純「朝修正以2到3公尺」視為完整修法並不充分，請交通部根據科學計算，以最高速限換算足夠視野距離及範圍之淨距的表格，供各級政府依循施作。

對於車輛隔熱紙透光率指引，「還路於民」行人路權促進會認為，目前國人於購車多基於避免曝曬以及隱私需求，大量黏貼透光度低的隔熱紙，導致視野遮蔽，已成為道路事故主因之一。當低透光度隔熱紙已大幅影響公共利益，則國家便有義務對此制定相應規範，盡量撇除對駕駛視野干擾，保護人民。

路權促進會認為，交通部決心管制隔熱紙一事予以肯定，但也呼籲交通部應廣納各界意見，邀請道路交通安全相關民間團體參與，參照國際法規定擋風玻璃及前側車窗透光率至少為70％，並就整體交通環境安全為出發衡量其餘車窗透光率下限。莫使此事雷聲大、雨點小，最後不了了之。

台北市數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會今天也聯合發表聲明，給予肯定，期待中央盡速訂立法規標準以利地方政府依法規範改善道路交通安全，給行人跟駕駛一個彼此安心的用路環境。

工會說，對於交通部長陳世凱宣布的改善道安3支箭，工會給予的額外提醒，期望陳世凱部長能多方了解並評估，陳世凱部長確實是一位與歷屆部長不太一樣的部長，之前陳部長深夜來到台北市建國計程車休息站關心探訪計程車司機的舉動就讓基層司機感到很暖心，覺得這個交通部長很不一樣。

工會當晚也給部長建議，台灣的9大類運輸產業這麼多年來一直沒有跟交通部有固定的會議能溝通跟表達各個運輸產業的需求，應該由交通部每年舉辦台灣9大運輸業的運輸高峰會，讓中央和地方交通主管機關能直接與9大運輸業直接座談溝通，當下陳部長對於工會這樣的建議也非常贊同，工會期待部長能開啟以前從來沒有過的9大類運輸業高峰會議。

交通部將訂定汽車隔熱紙透光率指引。（交通部提供）

路口照明燈將從黃燈改白燈。（交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法