嘉義民雄冬令營 110學子樂學無人機、餵梅花鹿

參加冬令營學童與梅花鹿互動。（記者王善嬿攝）

2025/02/08 16:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕救國團嘉義縣民雄團委會攜手民雄親子共學群，2月8、9日在民雄鄉東榮國小舉辦「打貓科技食農體驗營」，以嘉義縣農工大縣發展為靈感，規劃結合食農教育、無人機操作、餵食梅花鹿等活動，讓參與國小學童認識在地產業。

冬令營共吸引110位嘉義縣市國小學童報名參加，還吸引台中、雲林家長為孩子報名參加，家長表示，營隊課程豐富，讓孩子收穫良多。

請繼續往下閱讀...

主辦人民雄親子共學群張文榮說，規劃這課程啟發於嘉義縣為農工大縣，且民雄即將有無人機產業園區，因此結合東榮國小科技機器人發展強項，再邀請溪口國中無人機隊，規劃為科技體驗課程；因民雄是農業大鎮之一，結合在地民雄育苗場教導學員種菜籽，體驗食農教育，重頭戲為皇佳鹿園執行長郭皇志，帶領梅花鹿到校園內操場與學童互動。

救國團民雄團委會會長許博竣說，寒假即將結束，辦理冬令營讓孩童可以學習到課本以外知識，並認識屬於民雄的在地產業及特色，開發學子多元課程興趣。

溪口國中無人機隊今帶領冬令營學員認識無人機操作。（記者王善嬿攝）

民雄「打貓科技食農體驗營」今登場，學童興奮餵食梅花鹿。（記者王善嬿攝）

營隊結合民雄育苗場提供種苗，教學員種平常吃的高麗菜、大陸妹、韭菜。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法