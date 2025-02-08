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    台南八掌溪疏浚 鹽水汫水里民「吃土」爆怨

    八掌溪台南、嘉義兩岸河床疏浚。（記者楊金城攝）

    八掌溪台南、嘉義兩岸河床疏浚。（記者楊金城攝）

    2025/02/08 16:29

    〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水汫水里的八掌溪河床進行疏浚工程，造成塵土飛揚，因北風往南吹，緊靠八掌溪南岸的汫水里民飽受塵害，怨聲載道。水利署第五河川分署副分署長李俊霖今天（8日）說，已通知廠商到遠離村莊的地點取土方，避免擾民。

    八掌溪河道疏浚工程，去年在台南、嘉義兩岸就已展開，尤其在凱米風災造成八掌溪潰堤導致嘉義水上、台南後壁、鹽水等地淹水後加大疏浚工程。

    鹽水區汫水里顏姓里民指出，去年上半年在汫水里河段疏浚工程進行時起就忍受泥沙飛揚，空氣品質不好以外，家戶門窗、路面全都是黃沙土石，居民連衣服都不敢晾曬在門外。

    里民說，原以為八掌溪此河段已經疏浚完成，不料今年初機具又出現在八掌溪河床，過完年的年初六開工日準時開挖，造成環境髒污，影響空氣品質，噩夢再起，引起里民憤怒，抱怨「到底還要挖土到何時？」

    也有里民向第五河川分署陳情，得知是因嘉義縣公共工程所需土方，因此就近疏浚取土。里民說，凱米風災後緊急疏浚河道挖出的土方暫置於後壁區菁寮的台糖土地，若需要土方即可提供，不解為何堅持要再一次清淤疏浚造成環境污染？

    李俊霖回應說，近期接獲鹽水民眾投訴塵土問題後，前陣子已加強灑水，但為徹底改善，安排廠商到遠離村莊的地點挖取土方，就未再接到民眾反應。

    八掌溪河床進行疏浚工程，造成塵土飛揚，讓南岸的台南鹽水汫水里民飽受塵害，目前疏浚採土地點已改變。（記者楊金城攝）

    八掌溪河床進行疏浚工程，造成塵土飛揚，讓南岸的台南鹽水汫水里民飽受塵害，目前疏浚採土地點已改變。（記者楊金城攝）

    八掌溪河床進行疏浚工程，造成塵土飛揚，讓南岸的台南鹽水汫水里民飽受塵害，目前疏浚採土地點已改變。（記者楊金城攝）

    八掌溪河床進行疏浚工程，造成塵土飛揚，讓南岸的台南鹽水汫水里民飽受塵害，目前疏浚採土地點已改變。（記者楊金城攝）

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