成大碩士班近2萬人報考91系所 錄取率最低僅1.7％

成大114 學年度碩士班考試吸引近2萬人報考，再創全國之最。（成功大學提供）

2025/02/08 15:41

〔記者王姝琇／台南報導〕成功大學114學年度碩士班考試2月10日、11日登場。今年總報考人數高達1萬8960人，較去年增加2792人，增幅17.27%，穩居全國大學碩士班考試報名人數榜首。校方分析，與成大畢業生深獲就業市場青睞有關，今年錄取率最低的是行為醫學研究所，僅1.7％。

成大114學年度碩士班考試將於2月10日、11日在台南考場（成功大學）及台北考場（台灣科技大學、台灣大學）兩地同步舉行，校方今年也首度開放系所可不採用筆試進行，讓考生有更多元選擇，同時展現招生的彈性與包容性，鼓勵更多元背景的考生參與。

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今年成大碩士班考試共91個系所參與招生，預計錄取1775名（含在職專班），整體平均錄取率9.36％。其中最競爭的前3名學系分別為行為醫學研究所，錄取率1.7％、統計學系，錄取率2.5％、經濟學系與資管所，錄取率2.6％。而報名人數最多學系為電機工程學系1433人，錄取率7.6％、工程科學系1229人，錄取率3.7％及機械工程學系748人，錄取率9.4％。

成大教務處表示，碩士班招生涵蓋廣泛且多元的專業領域，文學、理學、工學、電資、設計、管理、醫學、社會科學及生命科學等，同時，校方近年積極推動跨域學制，以跨領域研究為核心，帶動跨域教學的創新發展，碩士班招生每年吸引大量考生報名，競爭激烈。

儘管這幾年博士班報考人數減少，但碩士班卻不減反增。成大副校長李俊璋分析，主要還是跟就業市場有關，成大畢業生已經連續多年蟬聯企業最愛，在就業市場頗有口碑，他就觀察近年有學生同時錄取台大跟成大，但最後學生捨台大，選讀成大。

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