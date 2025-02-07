為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投光語祭今登場 光雕秀結合線上尋寶遊戲兌換禮品

    南投光語祭活動，在南投縣文化園區武德殿一帶布置光廊，讓南投城區在夜晚呈現溫馨浪漫的氛圍。（記者張協昇攝）

    南投光語祭活動，在南投縣文化園區武德殿一帶布置光廊，讓南投城區在夜晚呈現溫馨浪漫的氛圍。（記者張協昇攝）

    2025/02/07 15:09

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局主辦的「南投光語祭」活動，今（7日）下午5點在南投縣文化園區與稅務出張所登場。

    「南投光語祭」活動，從去年耶誕前夕，即在武德殿前圓環到仁壽公園之間布置了一條溫馨浪漫的光廊，為活動暖身，今舉行開幕式，除邀請布農瑪雅文化藝術團與名間鄉新民社區戰鼓陣，帶來熱情洋溢的表演，更以精彩的光雕秀點亮歷史建築稅務出張所，讓珍貴的文化資產在燈光的映襯下展現嶄新的生命力。

    除了光影藝術，活動更融入了創新的尋寶遊戲互動體驗，民眾透過手機LINE掃描現場QRCODE，即可進入線上尋寶遊戲系統展開一場充滿驚喜的探索之旅，尋找隱藏的虛擬寶箱，收集寶物後可以在智慧販賣機兌換精美禮品。

    文化局表示，光雕秀即日起持續到2月20日，每晚6點到9點於稅務出張所福瑞堂展演，邀請民眾在開春後一起來感受南投城區的光影之美與文化魅力，活動詳情可上南投縣政府文化局官網查詢

    南投縣文化局在南投市圓環一帶布置光廊，盼讓民眾感受舊城區的光影之美與文化魅力。（記者張協昇攝）

    南投縣文化局在南投市圓環一帶布置光廊，盼讓民眾感受舊城區的光影之美與文化魅力。（記者張協昇攝）

    南投光語祭活動，即日起至2月20日，每晚6點到9點於稅務出張所福瑞堂展演光雕秀。（南投縣文化局提供）

    南投光語祭活動，即日起至2月20日，每晚6點到9點於稅務出張所福瑞堂展演光雕秀。（南投縣文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播