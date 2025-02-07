南投光語祭今登場 光雕秀結合線上尋寶遊戲兌換禮品

南投光語祭活動，在南投縣文化園區武德殿一帶布置光廊，讓南投城區在夜晚呈現溫馨浪漫的氛圍。（記者張協昇攝）

2025/02/07 15:09

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局主辦的「南投光語祭」活動，今（7日）下午5點在南投縣文化園區與稅務出張所登場。

「南投光語祭」活動，從去年耶誕前夕，即在武德殿前圓環到仁壽公園之間布置了一條溫馨浪漫的光廊，為活動暖身，今舉行開幕式，除邀請布農瑪雅文化藝術團與名間鄉新民社區戰鼓陣，帶來熱情洋溢的表演，更以精彩的光雕秀點亮歷史建築稅務出張所，讓珍貴的文化資產在燈光的映襯下展現嶄新的生命力。

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除了光影藝術，活動更融入了創新的尋寶遊戲互動體驗，民眾透過手機LINE掃描現場QRCODE，即可進入線上尋寶遊戲系統展開一場充滿驚喜的探索之旅，尋找隱藏的虛擬寶箱，收集寶物後可以在智慧販賣機兌換精美禮品。

文化局表示，光雕秀即日起持續到2月20日，每晚6點到9點於稅務出張所福瑞堂展演，邀請民眾在開春後一起來感受南投城區的光影之美與文化魅力，活動詳情可上南投縣政府文化局官網查詢

南投縣文化局在南投市圓環一帶布置光廊，盼讓民眾感受舊城區的光影之美與文化魅力。（記者張協昇攝）

南投光語祭活動，即日起至2月20日，每晚6點到9點於稅務出張所福瑞堂展演光雕秀。（南投縣文化局提供）

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