嘉市逾150家火雞肉飯店 「命定火雞肉飯」教您如何挑選

嘉市立博物館「來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展」去年8月23日開展以來受好評，原定展期至3月2日，將延長至5月18日。 （記者丁偉杰攝）

2025/02/07 15:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市以火雞肉飯美食聞名，火雞肉飯店家逾150家，24小時都吃得到，店家口味作法多元，如何挑選適合自己口味的雞肉飯，來一趟市立博物館「來嘉呷飯—嘉義火雞肉飯特展」，透過「命定火雞肉飯」互動遊戲體驗，回答對於米飯軟硬度、油蔥酥乾溼、醬油或雞油等口味喜好問題後，就能得到一份由電腦挑選推薦的火雞肉飯店家名單，頗受饕客歡迎。

文化局表示，「來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展」去年8月23日開展以來受好評，春節期間吸引返鄉民眾及遊客參觀，「命定火雞肉飯」互動遊戲體驗受歡迎，開展至今累計逾6萬參觀人次，原定展期至3月2日，將延長至5月18日。

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文化局博物館科長鄧倚欣說，展覽期間有許多民眾把展場當成網美拍照打卡景點，還提出不少有趣的問題，其中最常被問的便是「哪家火雞肉飯最好吃？」「紅肉和白肉要怎麼選擇？」

民眾看完展覽之後，也得到許多出乎意料的資訊，包括嘉市的火雞肉飯店家密度竟然可以比四大超商的分佈還要高，還有嘉市雖然賣火雞肉飯，但卻沒有火雞養殖場，火雞都是由鄰近縣市供應，讓大家對這道美食的歷史與價值有了更深刻的認識。

展區也讓民眾瞭解火雞的古今演變到日治時期成為台灣餐桌的佳餚美味，並有介紹火雞肉飯店家的特別專區、數字解碼火雞肉飯小知識、火雞肉飯文字及影像紀錄等，也從火雞肉、米飯、油蔥到醬汁製作的料理工序揭開店家烹煮美味佳餚的秘密。

展覽期間上午9點至下午5點（週一休館）；入館費用：全票50元、團體票35元、優待票25元（嘉義市民免費）。

嘉市立博物館「來嘉呷飯—嘉義火雞肉飯特展」吸引民眾參觀。（記者丁偉杰攝）

民眾透過「命定火雞肉飯」互動遊戲體驗，回答對於米飯軟硬度、油蔥酥乾溼等口味喜好問題後，就能得到由電腦挑選推薦的火雞肉飯店家名單。 （記者丁偉杰攝）

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