北市性別友善廁所大調查 3所高中虛報、實未設置

性別團體與學生共同針對台北市高中的性別友善廁所大調查，並提出建言，呼籲建立更友善的環境。（圖由伴侶盟提供）

2025/02/07 15:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣性別友善環境亟待建立，多個性別團體日前針對台北市73所高中，進行友善廁所大調查，發現僅45校有設，佔61.6％，另實地考察11校30間，約87％是把無障礙廁所加掛性別友善，僅4間達集中型友善目標，更有3校在教育局官網標註設置，實際考察卻沒有，呼籲北市府善盡督導之責。

由台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會、台灣伴侶權益推動聯盟，與前台北市兒少代表卓暐凱、馮于倢、李嘉瑩，共同發起「廁所大冒險：高中校園性別友善廁所大揭密」計畫。去年下半年，邀請學生志工實地考察11校共30間性別友善廁所，今發表調查結果。

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調查顯示，北市73所高中職裡，共45校設有性別友善廁所（佔61.6％），北市政策要3年內各校皆有1間性別友善廁所，目標尚須努力，而實地考察方面，11校30間之中，高達86.7％（26間）是將原有的無障礙廁所加上掛牌，同時標示為性別友善廁所。

僅有13.3％（4間）的性別友善廁所，是有符合性別友善標準的「集中型」，即在一間性別友善廁所裡，有不同類型便器如蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗的廁間。

另外發現，11所學校中，有3所學校出現性別友善廁所虛報情況，也就是在北市教育局資料中標示有設置，但實地調查卻未存在。

民團針對這次調查，更提出相關建議；中華民國身心障礙聯盟副主任汪育儒就表示，學校的無障礙廁所本來就偏少，而身心障礙者如廁時間較長，若使用時間集中在短短下課時間，可能造成障礙者在需要時找不到可用的廁所。

民團也認為，集中型的性別友善廁所，也須注意隱私、安全、便利等考量與規劃，特別在防偷拍設計與每個便器都應有完整隔間，才能更符合安全與隱私。前北市兒少代表馮于倢就表示，自己的學校廁所過於老舊，隔板很低，長得高的同學甚至踮腳就可以把手伸到隔壁，讓使用廁所時感到不安。

而針對學校虛報，民團認為，北市教育局應善盡督導之責。

北市議員林亮君出席記者會表示，性別友善廁所的設置除了校園還包括公家單位，故應建立一套完整原則，與統一的標誌與標章讓各單位依循。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻（中）指出，透過學生志工訪查北市高中的性別友善廁所，在集中型方面，設置品質不一，需考量安全跟隱私，才能安心使用。（圖由伴侶盟提供）

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