國內首家有碳標籤杏鮑菇產品將誕生 種苗場助業者完成碳盤查

杏鮑菇栽培過程需要恆溫栽培，也是主要的碳排放熱點。（圖由種苗場提供）

2025/02/07 14:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內首家有碳標籤的杏鮑菇產品可望誕生！農業部種苗改良繁殖場協助業者盤查杏鮑菇碳足跡，發現業者生產的4百克待莊杏鮑菇的總排碳量為2.1245 kg CO2e，種苗場表示將協助業者申請環境部碳標籤，可望成為我國第一個擁有碳標籤的蕈菇類產品。

杏鮑菇細嫩Q彈的口感是國人喜愛的蕈菇寵兒，也是國內主要栽培的蕈菇品項之一，為了解杏鮑菇的碳排量，種苗場與「天下第一菇農產行」生產的杏鮑菇為標的，蒐集1年生產數據，並委託第三方輔導單位國立成功大學產業永續發展中心協助完成產品碳足跡盤查。

請繼續往下閱讀...

種苗場副研究員陳哲仁表示，盤查結果顯示，該菇行生產的4百克袋裝杏鮑菇總排放量為2.1245 kg CO2e，各階段排放比例依序為製造（81.13%）、原物料（16.55%）、使用（2.32%）、廢棄（0.01%），配銷因採自行載運，車用柴油排放併入製造階段，不重複採計，因杏鮑菇需經過20日的25℃恆溫栽培，製造階段60.6%設備用電及6.15%冷媒逸散為最主要排放熱點。

陳哲仁指出，該盤查含申請碳標籤的經費約需80萬元，坦言對一般小農會較難負擔，但相信未來隨需求增加，費用有望下降，這次可跟該菇行合作，是因隨消費者與通路對掌握產品碳排放量意識抬頭，加上業者也希望可了解排放熱點，進而改善製程降低碳排量，以這次盤查來說，就可了解主要碳排放量來自用電量，因此後續將會以節電措施著手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法