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    新社山櫻花盛開 賞櫻健行音樂會2/9見

    台中市新社區山櫻花盛開，是台中賞櫻秘境。（記者張軒哲攝）

    台中市新社區山櫻花盛開，是台中賞櫻秘境。（記者張軒哲攝）

    2025/02/07 13:59

    〔記者張軒哲／台中報導〕時序進入賞櫻季節，台中市新社櫻花綻放，新社區公所將於2月9日上午9點至12點，在公所前廣場舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，新社區公所表示，當天活動早上8時30分起發送摸彩券及宣導品兌換券，每人限領1張，數量有限，送完為止，前來健行運動的民眾就有機會抽中iphone16蘋果手機及65吋4K電視機、象印電子鍋、摺疊變速腳踏車、全自動研磨咖啡機、爆米花機等多項好禮。

    新社區為提升在地觀光，20年前開始遍植山櫻花為行道樹，春季沿路可見櫻花夾道綻放美景，每年農曆春節期間，2萬多株山櫻花齊放，吸引遊客到訪。新社區內8大賞花景點，包括櫻花鳥森林、沐心泉休閒農場、北天直轄院、大南坡櫻花（喬木咖啡）、新社櫻木花道（新社區公所）、新社櫻花秘境（興社街）、新社大排粉色櫻花林及新社月湖莊園；新社區公所表示，目前櫻花花開約7至8成，預計花期可持續至2月下旬。

    新社區公所指出，賞櫻健行音樂會活動結合市政宣導、農特產展售及古早懷舊遊戲等主題攤位，邀請東森YO-YO台的葡萄姐姐跟大家一起唱跳同樂、台語歌后戴梅君帶來多首精典好歌，歡迎民眾攜家帶眷參與。

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