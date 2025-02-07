黃色小鴨變身成「小鴨帆布包」 民眾凌晨1點排隊搶領

「黃色小鴨帆布包」裡面有一個黃色袋子跟四張黃色小鴨貼紙與明信片。（記者李惠洲攝）

2025/02/07 14:55

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄在2024冬日遊樂園讓暌違十年的「黃色小鴨」重磅回歸，不只吸引超過900萬以上人次造訪，也造成一股小鴨旋風，當時高市觀光局就表示，在小鴨巡迴結束後會將「黃色小鴨」氣膜帆布完整的回收並縫製成「黃色小鴨帆布包」，作為淨零排碳宣導，減少廢棄物堆置處理、透過回收再生及重製，永續地球環境。

就在2月7日今日下午13點，位在高雄旅運中心17號碼頭，民眾依序排隊，想要領取「黃色小鴨帆布包」需上「高雄旅遊網」與「高雄熊」臉書粉絲團按讚，即可拿到一張高雄熊貼紙，接著到下一關跟高雄熊吉祥物拍照打卡，然後再到臉書發布貼文「永續高雄」，最後讓工作人員核對完成即可得到「黃色小鴨帆布包」一個，限量300個，發完為止。

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記者實際訪問第一位排隊的何姓民眾，他特地從嘉義搭車南下高雄，凌晨1點開始就在碼頭排隊，為了就是領取「黃色小鴨帆布包」，上午12點不到現場已經有超過300位民眾正在排隊，越晚越多民眾加入排隊行列，長長人龍將整個旅運中心停車場繞了兩大圈，不過現場已經舉起告示牌表示300個民額已經額滿，後面排隊的民眾是拿不到「黃色小鴨帆布包」，但還是有許多民眾不死心接續排在後面，而後面排隊的民眾只能領取高雄熊貼紙。

上午11點不到碼頭現場已經大排長龍等著領取「黃色小鴨帆布包」。（記者李惠洲攝）

2024冬日遊樂園讓暌違十年的「黃色小鴨」重磅回歸，觀光局在活動巡迴結束後將「黃色小鴨」氣膜帆布完整的回收並縫製成「黃色小鴨帆布包」回收再利用。（記者李惠洲攝）

民眾依序排隊，活動開始需上「高雄旅遊網」與「高雄熊」臉書粉絲團按讚，即可拿到一張高雄熊貼紙，接著到下一關跟高雄熊吉祥物拍照打卡，然後再到臉書發布貼文「永續高雄」，讓工作人員核對完成即可得到「黃色小鴨帆布包」。（記者李惠洲攝）

民眾開心的拿到「黃色小鴨帆布包」。（記者李惠洲攝）

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