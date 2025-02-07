第2波寒流報到！ 氣象專家：近10年「冷最久的冬天」

台灣大學大氣科學博士林得恩於臉書「林老師氣象站」發文表示，今冬的冷，一波接著一波，中間緩衝間隔的天數少，感覺持續冷到沒有盡頭。（圖擷自「林老師氣象站」臉書粉專）

2025/02/07 14:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週第2波寒流報到，今日入夜後溫度將明顯下降，北部、宜蘭地區今晚至明天可能下探8度至10度。對此，台灣大學大氣科學博士林得恩今表示，今年台北站低於攝氏14度的天數已達26天（不包含2月），遠遠高於過去9年統計數據，這是「近10年，冷最久的冬天！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提及，統計數據自2016至2025年，每年1月加上前1年12月台北站逐月最低溫，計算低於攝氏14度，即達大陸冷氣團等級）的天數，結果顯示，2025年達最低溫的總天數高達26天（2月份，尚未統計），明顯大於其它年；可以說是，近10年以來，冬天冷最久的1年。

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林得恩說，今冬的冷，一波接著一波，中間緩衝間隔的天數少，感覺持續冷到沒有盡頭；雖然，目前只有3波寒流襲擊，但都還不算最冷，就已經著實讓人不太敢脫下厚衣，尤其是北部及東北部地區的民眾。

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