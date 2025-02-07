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    青春少年市井行 新北最TEEN少年聯合成果展登場

    新北市長侯友宜參加「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，嘗試製作雞蛋糕。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜參加「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，嘗試製作雞蛋糕。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/07 12:23

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局今天為全市7個少年福利中心舉辦「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，在市府展演青春活力，以及平時學會的烹飪、服裝飾品、戲劇表演等才華，市長侯友宜表示，每個少年都擁有無限潛能，他要求市府團隊傾聽少年聲音、尊重少年意見，跨域合作打造友善少年成長環境，透過陪伴與輔導，為少年提供一個安全、溫暖的避風港，成為成長過程中不可或缺的第二個家。

    社會局首次邀請社團法人IPOWER培力學社與新北市各少年福利中心共同規劃，現場以傳統市場為主題，充滿色彩展現少年中心熱情又溫暖意象，讓少年們在舞台上大展身手，透過動態戲劇和才藝表演，結合在地文化元素，一起碰撞出創意火花，讓現場氣氛嗨翻天，搭配多元服務成果，宛如充滿活力的市場。

    社會局長李美珍表示，聯合成果展可看到這15年來，各個少年中心在當地推動成果，秉持以少年為中心，無論是運用外展服務發掘潛在少年第一次接觸、以循序漸進且溫暖的方式支持與陪伴少年，或透過親職教育、多元社團、寒暑期營隊及培力工作坊等，提供少年全方位關懷與服務。

    侯友宜表示，感謝善牧基金會、更生少年關懷協會、勵馨基金會、張老師基金會、台少盟、悅融基金會在新北各地深根，一同為少年打拼，透過這次成果展，讓社會大眾看見新北少年們的潛力與活力，市府團隊也會持續努力，成為少年們最有力的後盾，為少年提供更完善的支持與服務，一同激發少年無限創意與活力。

    新北市長侯友宜幫蘆洲少年中心的帥哥挑選衣物。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜幫蘆洲少年中心的帥哥挑選衣物。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局舉辦「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，市長侯友宜到場鼓勵。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局舉辦「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，市長侯友宜到場鼓勵。（記者翁聿煌攝）

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