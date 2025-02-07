台鐵推全新郵輪列車「嬉遊內灣」 888元暢遊新竹竹東內灣

台鐵推全新郵輪式列車。（台鐵公司提供）

2025/02/07 11:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（7日）宣布，今年2月22日推出全新郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，邀您搭乘「會等人的火車」一起到竹東內灣追櫻花，888元就能享受超過2千元的旅遊行程。

台鐵表示，郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票、竹東音樂巷130元美食小物享用券、親愛愛樂音樂會饗宴、內灣站機車頭轉盤秀、專屬名片式車票及票套紀念禮包、全程專人導覽、竹東及內灣周邊商店折價券等，每人只要888元，享有總價值超過2000元的旅遊服務體驗。

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郵輪列車首先抵達1913年完工的新竹車站，透過專人解說帶領旅客認識這座結合巴洛克與哥德式風格的國定古蹟，與這座台灣最古老的現役站房貼近打卡留念。

接著再前往竹東，探索「竹東音樂巷」、體驗來自深山孩童音樂的洗禮，此外，也可再到新竹首座原住民展銷園區─「Wah！幾散竹東」，體驗部落文化的獨特氛圍，或至竹東最熱鬧的菜市集尋寶。

離開竹東後，沿線櫻花盛大歡迎火車抵達內灣車站，旅客下車後可到轉車盤解鎖機車頭調頭的奧秘，再到內灣老街品嘗正宗客家美食，帶些伴手禮，「食在地，吃當令」，感受客家文化與當地居民的熱情。

郵輪式列車搶先於2月8日上午10時在台鐵官網開放訂票。詳情請洽臺鐵公司官方網站。

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

台鐵推全新郵輪式列車。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

郵輪式列車從台北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北到內灣來回車票。（台鐵公司提供）

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