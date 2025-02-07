濱江水資中心3月將開工 未點交建物將斷水電

台北市政府推動興建濱江水資源再生中心，目前已在進行整地作業。（台北市衛工處提供）

2025/02/07 10:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府推動興建濱江水資源再生中心，已完成地上違章建築物拆除，但仍有7戶合法建物尚未完成點交，工務局衛生下水道工程處表示，統包工程預計3月開工，為推動後續作業，尚未點交的建物，將於14日執行斷水斷電，17日進行拆除作業。

衛工處指出，濱江水資源再生中心所在地於1956年即劃定為污水處理廠用地，2022年4月通過環評審查，內政部2023年10月核准土地徵收計畫，符合興建的必要性與公益性。

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衛工處已完成基地內土地徵收，原有13處違章建築與29處合法建物，經1年多來的溝通，違章建築在今年1月24日全數拆除，並與超過8成的屋主完成地上物點交並進行拆除，僅餘7戶合法建物未配合點交。衛工處表示，尚未點交的建物徵收補償款已提存專戶，住戶可自行領取。

衛工處強調，興建「濱江水資源再生中心」是落實2030台北市污水完全自主處理的市政建設目標，提升台北市污水處理量能，分散操作風險、優化處理水質、推動水循環再利用，符合聯合國永續發展指標SDGs，不可或缺的民生基礎建設；統包工程已於2024年4月發包，預計今年3月開工，為推動後續作業，尚未點交的建物，將於14日辦理斷水斷電，17日執行拆除作業。

衛工處表示，濱江水資中心採半地下化設計，地下為污水處理設施，採用先進的三級處理流程，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，更可部分回收再利用，對環境永續發展貢獻心力；地上規劃為上部公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象，將成為嶄新地標。

台北市政府推動興建濱江水資源再生中心，基地內的違章建物已全部拆除。（台北市衛工處提供）

台北市政府推動興建濱江水資源再生中心，上部空間擬打造成賞機景觀公園。（模擬圖，台北市衛工處提供）

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