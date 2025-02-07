七家灣溪設棲架 驚喜捕捉到臺灣最大型貓頭鷹黃魚鴞身影

七家灣溪設棲架，臺灣最大貓頭鷹黃魚鴞驚現身影。（雪管處提供）

2025/02/07 10:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為「夜行王者」的臺灣最大型貓頭鷹「黃魚鴞」，其夜行和隱密的生態習性向來難以長期監測。雪霸國家公園管理處今天表示，去年研究團隊首次嘗試在溪畔設立猛禽棲架，終於記錄到黃魚鴞的身影，不但呈現七家灣溪珍貴的溪流生態和保育成果，也表現生態監測技術的進步。

雪管處指出，黃魚鴞是臺灣最大型的貓頭鷹，分布於臺灣山區溪流，北至新北市貢寮區的草嶺古道，南至墾丁國家公園的南仁山保護區，七家灣溪是目前發現分布海拔最高的區域。而黃魚鴞也是溪流生態系的頂級掠食者，過往在七家灣溪的研究發現獵捕的物種包括魚類、兩棲類、小型哺乳動物、鳥類等，具有重要的生態指標意義。

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雪管處委託研究團隊進行深入追蹤研究並拍攝紀錄片，但因黃魚鴞習性難以長期監測。直到去年屏科大野生動物保育研究所助理教授洪孝宇首次嘗試在七家灣溪溪流沿岸架設兩處猛禽棲架，搭配自動相機進行監測，終於多次拍攝到黃魚鴞在棲架上停留，並且捕捉到臺灣白甲魚被帶到棲架上進食畫面。

洪孝宇說，近年來猛禽棲架多設立在農田中，是友善生態的鼠害防治法，運用棲架搭配自動相機就可以做鳥類自動監測；去年首次應用於溪流環境，成功監測到黃魚鴞的身影，他笑說：「這麼簡單的方法，以前竟然沒想到」。

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