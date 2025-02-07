聯醫駁忘留疫苗甩鍋中央 簡舒培批：甩鍋不成改控市民說謊

台北市議員簡舒培公布民眾對聯醫否認說過「中央將疫苗全數調走」的回應。（台北市議員簡舒培提供）

2025/02/07 09:50

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立聯合醫院預約到宅施打疫苗服務，因忘記預留疫苗差點開天窗，卻告訴民眾是「中央將疫苗全數調走」，被民進黨議員簡舒培揭露甩鍋中央後，聯合醫院稱根據通話紀錄，同仁從未提及「中央」收回疫苗，誤傳會嚴重打擊醫護同仁士氣；簡舒培痛批聯醫說法「甩鍋中央不成改指控市民說謊？」要求公布公務電話通話錄音檔釐清經過，而非以一張紙的「通話紀錄」貿然指控市民說謊，還給民眾扣上「打擊醫護同仁士氣」的大帽子。

簡舒培揭露一民眾在年前預約聯醫流感疫苗於年後的5日到宅施打，當天卻被電話告知「中央將疫苗全數調走」無法施打，經民眾向中央、衛生局詢問追查，發現中央並未將疫苗調走，聯醫也緊急調度如約接種完成。但聯醫動用「聯醫總院長」擔任發言人，出面為台北市長蔣萬安洗地，聲稱通話記錄裡並未提及「中央」，還指責民眾這樣說會「嚴重打擊醫護同仁的士氣」。

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簡舒培質疑，北市府現在是在指控市民說謊？但民眾得知聯醫的說法後卻說「（聯醫）推卸責任賴給中央，甚至反過來不承認對我說過疫苗被中央取走的說法，這種行徑真的很不可取！」兩方說詞兜不攏，是否應該公布公務電話通話錄音檔，以釐清整個事情經過，而非貿然地以一張指的「通話紀錄」指控民眾說謊，還扣上「打擊醫護同仁士氣」的大帽子。

簡舒培表示，近期因藝人大S罹流感併發肺炎驟逝，讓疫苗施打劇增，第一線的醫護同仁忙碌地照顧市民健康，大家都很感謝；但出現行政疏失應該坦然面對並儘速改善相關作業流程，而非甩鍋中央；而說謊被拆穿後，依舊不認錯硬拗，幫蔣萬安做面子工程，這樣就太悲哀了！

台北市議員簡舒培痛批聯醫甩鍋中央不成改指控市民說謊。（記者何玉華攝）

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