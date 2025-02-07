寒流南下全台轉冷！今晚入夜到週末最劇烈 最低溫下探5℃

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天起新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強環境，氣溫將明顯下滑轉冷。（資料照）

2025/02/07 09:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天起新一波北方冷高壓逐步南下，天氣風險公司表示，台灣轉為東北季風增強環境，氣溫明顯下滑轉為寒冷，週五入夜後至週末將是本波寒流影響最劇烈時段，到了下週一（10日）起寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天起，新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強環境，氣溫將明顯下滑轉冷。預測北部及東部陰有短暫雨，高溫約15至18度，低溫約10至14度；中南部多雲或局部晴，高溫約19至24度，低溫約11至15度。今晚起冷空氣進一步增強，各地氣溫將顯著下降，請提前做好保暖準備。

請繼續往下閱讀...

週末將持續受寒流影響，各地寒冷，北部及東部雲量較多，迎風側仍時有短暫雨可能，但降雨影響不大；中南部則為晴時多雲，天氣相對穩定。不過，夜間受輻射冷卻影響，氣溫也將進一步下降。預測北部、東部高溫介於12至15度，中南部14至18度，而各地低溫普遍降至10至12度，中北部沿海空曠區或近山平地更有機會下探至5至9度低溫可能。今晚入夜後至週末將是本波寒流影響最劇烈時段，提醒民眾請注意防寒，特別是長輩、幼童及心血管疾病患者，須留意低溫可能帶來的不適。

下週一（10日）起，寒流將逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣轉趨穩定，以晴到多雲為主，降雨趨緩。不過，初步預測下週三（12日）晚間起，可能有鋒面南下，同時伴隨東北季風短暫增強，各地天氣轉陰有雨，不過冷空氣強度皆不如本週（2日至8日）。

林孝儒提到，今晚至明晨配合水氣，預測中北部1500至2000公尺以上及各3000公尺以上山區不排除有固態降水機會（霰、雪、霜和霧淞等），民眾若前往山區活動，請留意道路可能結冰及能見度降低的影響，謹慎行車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法