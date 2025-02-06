達人帶路這樣逛！ 台灣燈會「光的遊戲場」2/7起試營運

2025台灣燈會主燈「無限樂園」亮了，採用現代抽象符號造型。（記者李容萍攝）

2025/02/06 23:36

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」今年主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心規劃兩大展區，主燈區12至23日在機場捷運A18高鐵桃園站前登場，有別於歷年生肖造型，首次採用現代抽象符號造型的主燈「無限樂園」，這兩天配合主燈區電力測試提前亮相外，市府在周邊機捷A19桃園體育園區站周邊規劃第2展區「光的遊戲場」7日起下午5點至晚上10點試營運，民眾可提早感受燈會光影交織的華麗夜晚。

觀光旅遊局長周柏吟表示，「光的遊戲場」主打親子互動及沉浸式燈光體驗，推出「活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘園、福光滿意讚」5大主題燈區，不僅融入寶可夢、馬戲團等眾多親子元素，還融合智慧城市與光影劇場，以及多元族群、展現宗教友好等意象，邀請全國民眾一起來「趣桃」。

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市府風景區管理處共調派虎頭山環境教育志工隊、慈湖志工隊100人投入台灣燈會的導覽工作，資深導覽志工潘寶秀表示，今年台灣燈會各燈區相當精彩、有看頭，以9年前台灣燈會帶隊經驗，往往到了下一個站點，還有參觀者留在前一站點拍照和專注投入互動遊戲為例「1天逛不完」，建議參觀時間至少安排2天為宜。

潘寶秀說，考量燈會活動期間車潮、人潮湧入，自行開車可能會遇到塞車、找不到停車位等問題，燈區串連最大距離約2公里，加上親子、家人一同賞燈，可能有老弱婦孺同行，最好搭乘大眾運輸工具前往，不論是A18高鐵桃園站到主燈區、或在A19桃園體育園區站下車到第2展區步行只要4、5分鐘相當方便。

潘寶秀提到，「光臨千塘國」是台灣燈會唯一結合廣闊水域與特殊地貌的地方燈區，以延伸而出的「百變奇獸」與「奇幻生態」，展區攜手國際知名IP寶可夢，展區躺臥全台最大12公尺的卡比獸，展區路口有電力十足的6公尺高皮卡丘，是寶可夢迷必拍景點，運用廢棄竹子當材料打造的桃獸、運用雙頭蛇概念可透過手機進行AR互動的「奇遇巨獸」，以及融入埤塘地景的「澆灌果實海」、「千塘。光池」燈組也是吸睛之作。

桃園會展中心旁的「青春光劇場」以跳跳跳馬戲團為主題，展區佈置7組燈光裝置，每一組都值得探索；「活力發光站」以海洋、棒球運動、親子為核心，今年是台灣燈會36年也是職棒36年，樂天桃園棒球場內透過燈光藝術、互動裝置與大型海洋主題的設計，營造出充滿活力的沉浸式體驗；亞洲矽谷展廳旁的「城市聚光燈」燈區提供現煮品茗不容錯過。

12公尺巨型卡比獸。（記者李容萍攝）

6公尺巨型皮卡丘。（記者李容萍攝）

用廢棄竹子當材料打造的桃獸。（記者李容萍攝）

青塘園展區的「千塘。光池」燈組。（記者李容萍攝）

樂天桃園棒球場展區以海洋、棒球為核心，展出超巨型的棒球光耀之球和奇幻海底世界燈組。（記者李容萍攝）

樂天桃園棒球場展區以海洋、棒球為核心，展出超巨型的棒球光耀之球和奇幻海底世界燈組。（記者李容萍攝）

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