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    青埔置地廣場旁路口擦撞事故多 將增設告示牌、延長全紅秒數

    桃園市中壢青埔特區領航北路三段、春德路方向擦撞事故多，交通局將增設匯入慢車道減速注意來車告示牌，並增加全紅秒數改善。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢青埔特區領航北路三段、春德路方向擦撞事故多，交通局將增設匯入慢車道減速注意來車告示牌，並增加全紅秒數改善。（記者李容萍攝）

    2025/02/06 23:09

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢青埔特區領航北路三段、春德路方向（置地廣場─桃園）前，經常發生汽車直接右轉未留意機車造成擦撞等情況，市議員黃崇真、彭俊豪接獲地方居民反映此路段道路規劃需要適度改善，以降低事故發生頻率，市府交通局回應，將於中壢區領航北路三段快車道往置地廣場方向處增設匯入慢車道減速注意來車告示牌，並增加原先領航北路左轉春德路方向全紅秒數至約4至5秒改善。

    交通局交通工程科長曾啟倫表示，告示牌部分預計4月增設完成，費用約8000元；另號誌部分已於今日調整完成。

    黃崇真說，領航北路三段為雙向共6線道，快慢車道中間有中央分隔島，許多汽車下大竹交流道後，會沿著領航北路三段，要左轉迴轉至置地廣場停車，或是延領航北路三段繼續走，不過因號誌時間供左轉春德路僅2秒，加上路幅寬，若角度未抓好，直行機車又起步，容易相撞，先前就發生過車禍。

    彭俊豪也說，除了迴轉狀況，還有快車道要切進慢車道時，與直行機車也容易有擦撞危險，因此辦理會勘希望交通局可以著手改善，增加用路人行車安全。

    黃、彭2人並建議，桃園市各路口有安心左轉、行人早開及左轉專用等各式燈號，目的都是希望增加行車安全，期待市府可以持續全面盤點各路口並因地制宜，讓交通可以更加完善。

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