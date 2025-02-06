「台灣自己館」5月前進日本大阪世博周邊 行前巡迴展台南出發

「台灣榮光」台日共丸-大阪世博行前巡迴展，首場即日起至2月28日，在台南市歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

2025/02/06 20:27

〔記者劉婉君／台南報導〕2025大阪世界博覽會將於4月在日本大阪登場，民間發起「台日共丸-台灣自己館」計畫，將赴大阪世博會周邊搭設展館，展出台灣的文學、生態與藝術，行前並先在北、中、南舉辦「台灣榮光」巡迴展，展出黃土水、陳澄波等藝術家的作品。

首場「台灣榮光」台日共丸-大阪世博行前巡迴展，即日起至2月28日在台南市歸仁區東門美術館展出，包括台灣雕塑的領航先鋒黃土水、台灣繪畫的領航先鋒。陳澄波、台灣抽象的領航先鋒李仲生、灣在歐洲藝術之光蕭勤、繼黃土水後赴日先鋒蒲添生、首位省展永久免審查謝棟樑、台灣人民群像的巨匠方惠光等人作品，共計20件左右。

請繼續往下閱讀...

策展人陳建大明表示，台灣榮光展出的作品，5月將於日本大阪展出，呈現台灣藝術100年來的發展。

東門美術館負責人卓來成表示，此次展覽由館方無償提供空間，入館門票每人100元，收入將全數捐給「台灣自己館」計畫團隊，做為赴日展出的經費，用行動支持台灣。

「台灣自己館」計畫發起人之一的蔣耀賢表示，大阪世博會預計將有全世界約3000萬人參加，但我們無法以中華民國或台灣之名參與展出，因此他與吳仁霖、林建華共同發起以民間的力量行銷台灣，在大阪由台日民間共構〈福爾摩莎-台灣藝術館〉，展出台灣的藝術、文學與生態，讓世界知道台灣不只有晶片，還有藝術，認識台灣文學的發展，並用生態吸引世界各地的遊客到台灣來旅遊。

「台灣榮光」台日共丸-大阪世博行前巡迴展，首場即日起至2月28日，在台南市歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

「台灣榮光」台日共丸-大阪世博行前巡迴展，首場即日起至2月28日，在台南市歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

「台灣榮光」台日共丸-大阪世博行前巡迴展，首場即日起至2月28日，在台南市歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

「台灣榮光」台日共丸-大阪世博行前巡迴展，首場即日起至2月28日，在台南市歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法