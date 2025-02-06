企業家出資 台南善化溪美社區公園動土

在地企業家出資，台南善化溪美社區公園動土。（記者劉婉君攝）

2025/02/06 20:13

〔記者劉婉君／台南報導〕台南善化溪美社區森林公園對面一塊長期閒置的空地，由在地的已久工業董事長周文三出資，將打造成為另一座社區公園，美化社區門面，並提供民眾一座優質的休閒遊憩空間。

溪美社區公園基地位於台19甲線善化往麻豆方向與南122線交叉路口，為溪美社區的門面，占地2、3分，包含台糖用地及私人土地等，空間規劃採競賽進行，今（6）日動土後，工期預計1年左右。

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獲得金獎的設計團隊表示，未來公園將結合社區在地特色，包括當地意象、竹林圍牆等，並設置步道、涼亭、座椅及友善長者的扶手、兒童遊戲區等，還有市集空間，社區居民與鄰近的善糖國小學生都可使用。

已久工業生產汽車零配件，周文三表示，祖先告誡有能力時要為社會多做一點事，社區公園基地包含他的土地，他的事業經營獲得許多人支持，取之於社會，也要回饋社會，因此出資支持建設社區公園，透過與社區及善化區公所合作，展現企業的社會責任及與在地共榮。

溪美里長李志明表示，該公園完成後，將可與對面的森林公園相呼應，未來也會舉辦小型的假日市集，邀請其他社區一同來參與，並串連週邊的牛墟、善化糖廠等景點，規劃善化觀光路線，帶動地方發展。

在地企業家出資，台南善化溪美社區公園動土。（記者劉婉君攝）

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