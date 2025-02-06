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    澎湖公廟三官殿迎元宵 2/12~14過平安橋摸彩童樂

    瓶中燈籠創意，今年三官殿元宵特色。（馬公市公所提供）

    瓶中燈籠創意，今年三官殿元宵特色。（馬公市公所提供）

    2025/02/06 19:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天是農曆正月初九，適逢玉皇大帝聖誕，民間俗稱「天公生」，澎湖馬公市長黃健忠到澎湖公廟三官殿，與管委會及信眾共同參與祝壽科儀，虔誠祈禱風調雨順、民生安樂、地方安定。

    澎湖公廟三官殿今年特別舉辦「金蛇迎新春-元宵節過平安橋」贈獎活動，讓民眾透過傳統儀式迎祥納福，12日到14日每天早上8點下晚上9點半，到三官殿過平安橋並投入結緣金100元，即可獲贈三官大帝平安米一包與摸彩券，幼兒可獲贈燈籠一組，數量有限，贈完為止。

    今年首度贈送馬公市立幼兒園師生摸彩券，讓學童透過實際參與，體驗傳統文化的深厚底蘊，培養信仰與文化認同感。摸彩獎項精心準備60組藝術手作酒瓶燈飾，結合傳統與工藝，增添文化價值與節慶氛圍。

    三官殿主委黃旭輝說，三官大帝庇佑地方祥和，廟方希望透過活動傳遞信仰精神，深化社區參與與文化傳承，讓年輕世代親近傳統。他也特別感謝馬公市公所的鼎力支持，期盼未來持續合作，共同推動更多具教育意義的文化活動，強化地方信仰文化的影響力。

    黃健忠說，宗教信仰是地方文化的重要基石，不僅凝聚社區，更是促進文化發展的重要力量。市政團隊將持續與宗教團體攜手，透過文化教育與活動推廣，讓傳統信仰與城市發展並行，使民眾在生活中感受信仰的力量與價值。

    馬公三官殿主委黃旭輝，致贈馬公幼兒園摸彩券。（馬公市公所提供）

    馬公三官殿主委黃旭輝，致贈馬公幼兒園摸彩券。（馬公市公所提供）

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