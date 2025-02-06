彰化無聊？芳苑砸50萬慶元宵 溪湖辦「蛇普拉斯」千人踩街

芳苑鄉近日斥資1．1億打造王功新生地海堤與公共藝術「海牛娶親」等，成為彰化熱門打卡景點。（記者陳冠備攝）

2025/02/06 18:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣近日被網友票選最無聊縣市，對此不少鄉鎮公所不服，在本週六（8日）舉辦歡慶元宵活動，邀請各地遊客一起來參與，其中芳苑鄉公所斥資50萬元準備iPhone16手機、液晶電視等多種摸彩品，溪湖鎮公所則舉行千人踩街元宵嘉年華，現場提供湯圓、貢丸湯免費享用，並發送1200份「蛇普拉斯」造型燈籠，現場有吃有玩，活動令人期待。

芳苑鄉長林保玲表示，芳苑鄉有全國唯一「芳苑潮間帶牛車採蚵」無形文化遺產，還有全台最美、最年輕燈塔「芳苑燈塔」，以及斥資1．1億的王功新生地海堤等，來芳苑旅遊絕對不無聊，為歡慶元宵，本週六（8日）下午5點還在芳苑國小舉辦猜燈謎與摸彩活動，獎品包含兩支iPhone16手機、3部液晶電視等，總價值超過50萬元，且參加活動不限鄉民，遊客來排隊就可以參加摸彩，讓您從早玩到晚絕不無聊。

請繼續往下閱讀...

溪湖鎮長何柄樺說，溪湖有羊肉爐，還有溪湖糖廠等，是美食與觀光兼具的城市，為豐富文化底蘊，本週六將舉行千人踩街元宵嘉年華，將邀請50組的民間團體一同走上街頭，當日下午5點於溪湖國小運動場盛大開場，並發送1200份「蛇普拉斯」造型燈籠，隨後繞行市區2公里，踩街結束後更有一連串的表演節目與點心（湯圓、貢丸湯）免費享用，現場有吃有玩，精采可期。

除此之外員林市、北斗鎮均將於8日晚間舉辦元宵晚會，其中北斗鎮公所在北斗家商前神社路舉辦，現場邀請楊惠絜等知名歌手表演，並提供2部液晶電視、Apple watch、switch等獎品摸彩，員林市則於員林公園舉辦，現場限量發送兔兔超人的聯名提燈，另邀請昇華舞蹈藝術團、星光歌手林育澤、草屯囝仔演出。

歡慶元宵節，溪湖鎮公所將於本周六（8日）舉行千人踩街元宵嘉年華，現場發送1200份「蛇普拉斯」造型燈籠。（溪湖鎮公所提供）

溪湖鎮公所舉行千人踩街元宵嘉年華，將發送1200份「蛇普拉斯」造型燈籠，並提供湯圓、貢丸湯免費享用。（溪湖鎮公所提供）

芳苑鄉在週六（8日）下午5點舉辦猜燈謎與摸彩活動，獎品價值超過50萬元，活動不限鄉民，遊客來排隊就可以參加摸彩。（芳苑鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法