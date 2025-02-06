台灣天主教安老院收容無依老人數十寒暑 新北副市長朱惕之新春關懷

新北市副市長朱惕之致贈小福袋給安老院103歲劉奶奶。（新北市社會局提供）

2025/02/06 17:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里區台灣天主教安老院，設立於1972年迄今超過50年，2015年因屋況老舊在各界協助下重建，時任新北市工務局長的副市長朱惕之在重建過程中大力協助，現任安老院主任涂阿菊修女感念在心，朱惕之6日前往安老院慰問，讚美台灣天主教安老院照顧過無數個孤苦無依的老人，是長照先驅也是長照典範，期待社會上更多善心人士共同關心長輩。

朱惕之6日代表市長侯友宜致贈「蛇福泰吉」賀歲福袋和水果禮盒給安老院，台灣天主教安院董事長顧志珍修女表示，安老院是法國蘭都聖若瑟母院安貧小姐妹會，於1968年派遣兩位美籍白修女和董修女到台灣創立，最早設立在汐止，後來遷移到八里現址，安老所所收容的對象為年滿70歲以上低收入戶無依靠的老人。

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顧志珍表示，10年前原有房舍年久失修，加上地震颱風影響，房舍均已龜裂漏水，因此必須進行整體改建，但由於改建經費高達4億多元，教會雖有對外募款，但僅得數千萬元，後來幸有前高鐵董事長歐晉德幫忙，請潤泰集團董事長尹衍樑大力資助，以及許多慈善企業家贊助，費時2年餘始興建完成新大樓，朱惕之也提供相關建議讓整個興建過程順利完成，並讓孤苦無依長者有更舒適的環境頤養天年。

朱惕之在顧志珍帶領下，參觀所內的房間和各項專供長輩使用的設備，稱讚安老院主事的修女和所有照顧人員的用心，讓年老無依的長輩有了依靠，正符合市府將老人和小孩照顧好的重要政策。

台灣天主教安老院長輩拍掌歡迎新北市副市長朱惕之到訪。（新北市社會局提供）

安老院主任涂阿菊修女（左2）帶領朱惕之參訪安老院內各項設施。（新北市社會局提供）

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