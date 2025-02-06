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    台鐵30年首度漲價 他不解「自強號優勢在哪？」內行人曝關鍵

    台鐵自強號示意圖。（資料照）

    台鐵自強號示意圖。（資料照）

    2025/02/06 17:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵自今（113）年元旦公司化後，昨（5）日通過票價調漲方案，平均調幅約26.8%。其中，台北車站至高雄新左營站的自強號票價從原本的824元調漲為975元，引發外界關注，更有網友好奇相較高鐵，台鐵自強號的優勢是什麼？

    一名網友在社群論壇「PTT」發文 表示，高鐵台北站到新左營站最快僅需1小時34分，票價為1490元，而台鐵自強號從台北車站到高雄車站，最快則要3小時38分，票價目前為843元。雖然台鐵便宜快一半價錢，但要花2至3倍的時間，讓他不禁疑惑「坐台鐵的優勢是下車的地方比較熱鬧嗎？還是車齡比高鐵新？」

    貼文曝光後引發網友熱烈討論，部分人認為台鐵的優勢仍在於價格，「就便宜阿」、「多玩2小時手機賺650元不香嗎」、「殺時間用的」。也有網友點出台鐵在部分地區更具有便利性，「優勢是東部沒得選，自強已經是神的存在」、「台鐵車站大多在市中心，高鐵比較不一定」、「有些高鐵站離市區超遠，還是台鐵方便」。

    此外，還有人對台鐵新自強號表示肯定，「新自強還不錯，椅子比高鐵，又可以充電」、「台鐵只有新自強3000型號的椅子好一點，要不然椅子都很髒」。

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