大學百大熱門科系公布！法律系入榜最多 政大法律首度奪魁

大學問網站今發布百大熱門科系，以法律系入榜最多。（大學問提供）

2025/02/06 17:14

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測2月25日將公布成績，大學問網站（https://www.unews.com.tw/）今公布百大熱門科系，其中以法律系10校入榜最多，並由政大法律首度奪魁，而前10名私立大學皆為藥學系，此外，電資科系進步最多，台大電機提升至第22名。受總統賴清德補助私校學費政策影響，入榜科系國立大學從76系減少為69系，私立大學則從24系增加為31系。

大學問網站分析該網站近一年來，449萬人不重複使用的5319萬筆瀏覽數，在全國2658科系中，以點閱率最高的校系作為百大熱門科系。

請繼續往下閱讀...

大學問表示，今年明顯偏向就業導向，包括國考證照、AI、半導體、金融等相關科系入榜增加，其中以法律系10校入榜最多，第1名政大法律、第13名台大法律、第14名東吳法律，第79名高雄大學法律系和第82名東海大學法律系則首度進入百大，分析法律系就業方向明確且相對高薪，還有國考證照保障，亦與我國司法考試、法律人才需求密切相關，再加上台灣半導體、AI、綠能、生技等科技產業跨國合作越多，需要資安法務應用之多元人才需求增加，進一步提升法律系的關注度。

此外，電資科系進步最多，以台積電為領頭羊的半導體產業需要人才，台大電機從第29名提升至第22名，陽明交大資工及電機首次進入百大，分居39名及92名，第28名台大資工、第40名清大資工、第43名中大資工及第65名台科大資工，近年皆穩坐百大，資訊學群也是18學群中累積點閱最高的學群。

今年科大入榜11系，以醫藥和設計學群領軍，去年13系入榜，今年剩11系，以醫藥衛生學群最多，包括嘉南藥學第4名、第21名屏科大獸醫、第47名大仁科大藥學、第50名長庚科大護理及第67名國北護護理等5系。

另，第64名南華大學生死系是全國唯一以生命禮儀為專業的科系，台灣今年進入超高齡社會後，相關需求再提高，就業市場看好；而去年剛成立的陽明交大中醫系第91名，全國有3個中醫學系，第24名中國醫大中醫、第168名長庚大學中醫系，都比去年成長。

另，外語學群3系入榜，第73名台大外文、第78名政大韓文、第93名東吳日文，以日文系提升最多，日本少子化、缺工，大量來台招募人才，日文學習熱度不減。而金融業也熱門，第18名台大財金、第44名台大經濟、第66名中大財金、第70名北商大國際商務，第100名政大金融是新進榜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法