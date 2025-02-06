電子電機學者最高榮譽 台科大邱煌仁、郭景明獲選IEEE會士

匯集電子電機及資訊研究領域頂尖各國學者的「國際電機電子工程師學會（IEEE）」日前公布2025年會士名單，國立台灣科技大學電子系特聘教授邱煌仁（右一）當選會士，擠身為全球數十萬名IEEE會員中約0.1％頂尖研究者。（台科大提供）

2025/02/06 16:47

〔記者林曉雲／台北報導〕匯集電子電機及資訊研究領域頂尖各國學者的「國際電機電子工程師學會（IEEE）」日前公布2025年IEEE Fellow（會士）名單，國立台灣科技大學電子系特聘教授邱煌仁、電機系特聘教授郭景明獲頒殊榮，擠身為全球數十萬名IEEE會員中約0.1％頂尖研究者。

台科大說明，IEEE Fellow是電子電機領域研究者的最高榮譽之一，邱煌仁帶領團隊將專長應用在化合物半導體氮化鎵及碳化矽應用研究，開發高功率密度電能轉換技術，像AI伺服器電源、電動車、新能源等都需要用到該技術，他也回應產業需求，成功研發微型太陽能換流器、車輛用無線電能轉換技術等，提高換流器轉換效率並縮小體積，為產業創造價值。

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邱煌仁表示，AI產業蓬勃發展，耗電量相當高，團隊積極開發新材料與新元件，提升高效電源技術，應用於AI與電動車等領域，解決產業痛點，他也積極與美日韓、印度、波蘭、捷克等學研機構交流，強調「學術研究當底氣，產學合作是方案，人才培育為目標。」學術研究除需要扎實功底，也需要激情和堅持，多元接地氣的研究方向能促進與產業接軌。他也鼓勵學生至少出國研究一年拓展視野，成為實務型國際人才，這些人才之後投入台灣產業，形成正向循環。

此外，在影像視覺AI分析與產業應用，郭景明在數位半色調技術領域有豐富的研究成果，他在國際電子電機領域的最大資料庫 IEEE Xplore中，以digital halftoning為基礎發表的論文數量位居世界之首，近年將研究觸角拓展至生成式AI、生物資訊辨識、醫學影像分析、AI視覺分析與追蹤、多媒體安全等前瞻應用，推動AI技術在多個產業領域落地發展。

郭景明自2022年借調至工研院擔任資通所暨服科中心技術長後，協助企業打造專屬的生成式AI系統，針對新竹物流、中華電信、台電、台水、致茂科技等企業特定需求進行模型優化，使其更契合企業內部流程與資安規範，亦曾與日本荏原（EBARA）公司進行半導體晶圓拋光（CMP）製程參數最佳化研究，成功提升生產效能並大幅減少參數誤差。

匯集電子電機及資訊研究領域頂尖各國學者的「國際電機電子工程師學會（IEEE）」日前公布2025年會士名單，國立台灣科技大學電機系特聘教授郭景明當選會士，擠身為全球數十萬名IEEE會員中約0.1％頂尖研究者。（台科大提供）

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