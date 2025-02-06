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    首頁　>　生活

    基隆逃逸女移工與台男生3子無戶籍 不想母子分離請求協助

    基隆市議員陳宜關心在台生子的女移工生活陷困。（基隆市議員陳宜提供）

    基隆市議員陳宜關心在台生子的女移工生活陷困。（基隆市議員陳宜提供）

    2025/02/06 16:59

    〔記者翁聿煌／基隆報導〕基隆市沈姓男子與來台工作的印尼逃逸女移工生下3名孩子，由於女移工懷孕時在印尼有婚姻關係，孩子無法取得台灣國籍及健保福利，生活陷入困境，民進黨籍基隆市議員陳宜6日探視女移工，女方表示，孩子在哪裡她就在哪，她不想與孩子分開，希望能得到各界協助。

    沈男與女移工生下一對雙胞胎，目前兩童為1歲3個月，另有1名3個月大男嬰，1家5口住在分租房，根據台灣法律規定，由於女移工懷孕期間在印尼仍有婚姻關係，依法推定孩子是印尼籍父親，因此孩子無法取得中華民國國籍，女移工生產時，積欠醫院共62.8萬元，沈男已辦理分期付款。

    陳宜今天前往探視並贈送物資，女方表示，目前最大問題在於孩子無法享有台灣健保，看醫生都要自費，每次要1、2千元，而沈男月薪約3萬7000元，且房屋租金每個月要6千元，據她所知，沈男都向親友借錢支應，希望相關單位能協助解決3個孩子的戶籍問題。

    女移工感謝陳宜及民間單位捐贈物資，她抱著孩子用簡單中文說「我要照顧孩子，如果孩子在台灣，我就在台灣，在印尼我就在印尼」，她不想與孩子分開。

    基隆市正義社會福利服務中心指出，去年4月接到沈家個案後，固定提供沈男尿布、奶粉、米等物資，並協調衛生所免費為孩子施打疫苗，而女移工已與印尼丈夫離婚，由於相關文件必須翻譯成中文，服務中心也提供翻譯公司資源協助，而3名孩子經DNA鑑定後，確認父親為沈男。

    女移工涉及逃逸刑事部分已歸案並獲交保，沈男也已提出相關訴訟，律師林富貴表示，印尼子女現在可依民法第1063條規定，以子女為原告，對印尼父親提起否認親子關係存在之訴，等到判決確定，子女或生母可依民法第1067條，提起認領訴求，印尼籍母親則需先遺返母國，完成離婚後，再與沈男完成台灣的合法婚姻登記，再以依親名義來台全家團聚。

    基隆市議員陳宜赴生活陷困的女移工家關心。（基隆市議員陳宜提供）

    基隆市議員陳宜赴生活陷困的女移工家關心。（基隆市議員陳宜提供）

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