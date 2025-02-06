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    台塑營運不佳、「促協金」用罄 雲縣民眾憂社福縮水

    台塑企業補助雲林學童營養午餐每餐7.1元，讓學童能吃得更營養，圖為麥寮鄉興華國小學童用餐情形。（記者黃淑莉攝）

    台塑企業補助雲林學童營養午餐每餐7.1元，讓學童能吃得更營養，圖為麥寮鄉興華國小學童用餐情形。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/06 16:46

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑企業去年營運狀況不佳，加上雲林縣府以台塑麥寮汽電公司電力開發協助金（促協金）用罄及中央托育補助提高為由，今年取消祖孫托育補助，引起外界關切其他社福是否受影響。縣府指出，這幾年是由台塑4大公司協助縣府的社福推動，初步協調今年多數仍會比照往年辦理。

    雲林縣長張麗善指出，促協金在2016年入法前，麥寮促協金雲縣府分配到19億元，從2017年開始分5年提撥，每年3.8億元，縣府用於老人、幼兒、學生等社福政策推動，包括敬老津貼、國中女生HPV人類乳突病毒疫苗、學生教科書、祖孫托育、生育津貼、道路維護、長青食堂設備、學生營養午餐等，2022年起促協金1000多萬元，當時縣府與台塑協調由4大公司分攤讓相關福利持續。

    對於去年台塑4大公司營運受大環境衝擊出現虧損，加上縣府今年取消祖孫托育補助，地方擔心其他補助是否受影響，張麗善表示，因中央托育補助提高，HPV疫苗由中央補助，縣府提出計畫希望包括，營養午餐每人每餐補助7.1元，1年約7000萬元、65歲以上敬老津貼每人1000元，1年約1.4億元、教科書補助1年1000萬元、生育津貼5000萬元、長青食堂設備補助1000萬元、道路養護6000萬元，能比照往年辦理。

    縣府財政處指出，縣府與台塑企業代表協調初步達成共識，將送台塑總部依營運狀況核定。

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