竹縣百年客家三合院 芎林「鍾屋夥房」修復工程開工

新竹縣芎林鄉鍾屋夥房是縣內唯一、依山勢而建的2層式百年客家三合院。（記者黃美珠攝）

2025/02/06 16:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟「鍾屋夥房」今天舉行修復及再利用開工典禮，縣長楊文科、芎林鄉長黃正彪、鍾氏家族以及工程團隊一起上香祈福，預計明年8月可完工。

縣長楊文科感謝文化部核定補助4000萬辦理這項計畫，期望完工後的芎林鍾屋夥房能重現新竹縣唯一、依山勢而建的2層式百年客家三合院，並結合早期客家先民智慧生活場域，串聯休閒觀光產業，發揮文化資產及環境教育功能。

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他説，縣定古蹟鍾屋夥房位於芎林鹿寮坑，鍾家祖先來台後，子孫從關西遷移到芎林定居，後來第5代子孫懂得風水，遂選定地理環境極佳的現址蓋夥房而居。

縣府文化局長朱淑敏説，鍾屋夥房建於1910年代中期，依山而建，為1堂5橫建物，規模宏大。其中右橫屋因地形變化而形成2層建築，因應鍾姓家族以製茶營生，右橫屋構造第1層為製茶工廠與豬舍，第2層則為製茶工人宿舍，工法樸實自然，見證鹿寮坑地區茶產業之歷史，極具地方歷史、文化、產業發展史價值。

所以芎林鍾屋夥房於2010年指定公告為縣定古蹟，陸續完成修復及再利用計畫、修復設計等階段工作後，獲文化部文化資產局核定4000萬元，由官方和所有權人攜手一起辦理建築現況調查及修復設計檢討與修復工程，計畫工期540日曆天。

工程主要施作項目包含屋面、木構件、地坪、牆體、門窗及全區周邊環境整體修復，竣工後將能提供民眾一處結合文化資產、環境教育及休閒產業觀光的優質場域，供環境教育公共展示使用外，其餘空間也不排除導入咖啡廳或民宿等，端看所有權人的未來規劃。

芎林鄉長黃正彪說，鍾屋夥房是芎林鄉非常特別的建物，感謝文化部和縣府力挺修復，希望未來能夠結合周邊景點，包含落雨松濕地農場、段木香菇農場、顯伯公廟及石爺石娘廟等，以鍾屋夥房做為節慶文化活動的平台，帶動當地觀光發展。

所有權人代表鍾更明說，以前生活困苦，最早是靠種茶葉，後來改種果樹維生，雖然後代子孫慢慢往外發展，家族仍希望保留夥房，只是修復經費龐大，難以落實。感謝楊縣長及文化局替鍾家向中央爭取經費，同時感謝三房的堂哥鍾壬癸維護夥房環境，才終於如願以償。

新竹縣芎林鄉鍾屋夥房修復工程今天開工，縣長楊文科（前中）率領大家上香祈福。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉鍾屋夥房修復工程今天開工，預計明年8月完竣。（記者黃美珠攝）

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