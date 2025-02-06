嘉義市培育台語家庭 「kóng Tâi-gí」拿獎勵金

嘉義市結合文化部共同推動「厝內的台語聲—培育台語家庭計畫」。（嘉義市政府提供）

2025/02/06 16:44

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推動母語扎根計畫，結合文化部共同推動「厝內的台語聲-培育台語家庭計畫」，親子家庭透過活動參與集點可獲得獎勵金及抽獎機會，2月28日前完成登錄申請者，享有第一期集點早鳥優惠，鼓勵從家庭的日常生活中使用台語，共同打造台語友善環境。

文化局長謝育哲說，「厝內的台語聲-培育台語家庭」計畫，以家庭為對象，分階段分期舉辦，凡符合文化部台語家庭的申請資格包含跨世代或婚姻兩類，家庭成員間2代（含隔代）的同住家人2人（含2人以上），或是具婚姻關係的夫妻、伴侶，即可提出申請成為「台語學習家庭」或「台語文化家庭」。

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「台語學習家庭」類別的每個人參與意識培力、培育課程或活動累積點數達20點，即可獲得每人台語獎勵金500元，以戶為單位抽獎；「台語文化家庭」類別，同樣每人在參與規定課程或活動集滿20點，拍攝成果短影片後，可獲得每人台語獎勵金1200元，以戶為單位抽獎。

首次登錄為「台語學習家庭」者，還可獲得限量版「kóng Tâi-gí 禮包」1份，內容包含意識手冊、摺頁、書籤及2本台語讀物。

謝育哲說，嘉義市培育台語家庭計畫第二期3月開始，持續與阿里山世界遺產協會、洪雅書房及故事團體合作舉辦豐富多元的台語培育課程及相關活動，包括台語意識宣講、台語工作坊／講座、台語親子共學、走讀、音樂會等，於2月28日前完成登錄申請者，享有第一期集點早鳥優惠，相關活動資訊可上嘉義市圖書館臉書或網站查閱。

登錄為「台語學習家庭」者，還可獲得限量版「kóng Tâi-gí 禮包」1份。。（嘉義市政府提供）

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