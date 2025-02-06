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    大埔地震嘉義縣43校受損 獲教育部500萬經費修復

    嘉義縣大埔地震造成學校災損，教育部補助經費修繕。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣大埔地震造成學校災損，教育部補助經費修繕。（嘉義縣政府提供）

    2025/02/06 16:25

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉1月21日發生芮氏規模6.4地震，造成縣內43所學校受損，估算財物、設施及設備損失金額2377萬元；縣府教育處表示，教育部已核定500萬元修復經費，113年度第二學期將於2月11日開學，各校正進行緊急搶修，保障學生學習權益。

    縣府教育處長李美華表示，各校受損情形如天花板輕鋼架毀損、磁磚及水泥掉落、牆柱裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落、走廊地板隆起、連接走廊柱體龜裂及水塔水管破損等狀況，因當時是寒假休業階段，未造成人員傷亡。

    李美華說，教育部已核定修繕經費500萬元，供各校緊急搶修設備及校園環境，後續將進行經費審議，不足部分以縣府災害準備金支應，確保學校盡快回復原狀。

    李美華說，嘉義縣配合中央進行校舍耐震評估與重建補強工作，至113學年度，全縣已有522棟校舍完成初評，298棟完成詳評，其中210棟校舍需補強，17棟進行拆除重建；經補強的校舍符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」的安全目標，可確保師生安全；大埔地震後，校園經結構技師現勘，各校舍無立即性安全疑慮。

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