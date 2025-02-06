松壽廣場改造變身 迎接「台北天空塔」完工

台北天空塔（中）完工後將成為信義區僅次於台北101的高樓，緊鄰的松壽公園也啟動改造計畫。（記者何玉華攝）

2025/02/06 16:35

〔記者何玉華／台北報導〕隨著「台北天空塔」興建工程進入後期，鄰近的松壽廣場也將啟動變身。台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會（以下簡稱都審會）今（6）日審議修正通過松壽廣場改建工程，地面層景觀將重新優化，打造四季都有不同花卉的景觀，增加民眾逗留的誘因。

「台北天空塔」位於台北市信義區松智路與松壽路口的A7街廓，基地原為中國信託總部大樓及表演藝術廳「新舞臺」；中國信託總部遷至南港的中國信託金融園區後，將土地出售給給碩河開發及子樂開發，將興建2棟各13、51層樓高的複合式摩天大樓，完工後將成為信義區的第2高樓，2018年通過環評。開發商也提出環境友善措施，將在使照前認養並改造完成緊鄰的松壽廣場暨松智公園。

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松壽廣場位於台北市政府正後方，面20公尺的松智路，南北兩側為松智路9巷跟15巷所包圍，基地面積約7606平方公尺，改建工程是針對既有的立面設施及全區景觀改造，在既有的設施外，增加一些輕量化的結構物，規劃繽紛之谷、城市劇場、綠丘步道等空間，並更新停車場出口。

由於現況多為穿越性的人潮，開發單位希望透過空間的重新規劃，增加民眾逗留的誘因，將現有的喬木調整位置，並未移入任何新的喬木；增加花草種植，打造四季都有不同花卉的風景；另城市劇場提供表演區。

不過，委員們對於廣場中央現況為停車場出入口處將設置1個大型的LED，認為是廣告物，應由公園路燈管理處統一檢討、通盤規劃，且擔心LED螢幕過大影響公園通透性，認為有待商榷。最後決議先取消LED規劃，其他細節修正後通過改建工程。

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