日本對台人友善度降低？旅台日人糾正 點名3城市不用期待人情味

日本對台人態度變差？旅居台灣多年的日本作家「日本人的歐吉桑」說，應該是「日本人對外國遊客友善程度降了」才對。示意圖。（法新社）

2025/02/05 23:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本是台灣人最愛去的國家之一，不過，隨著觀光客逐年增多，不少台人感受到「日本人的友善程度降低」。旅居台灣多年的日本作家「日本人的歐吉桑」則透露，會出現這種現象主要是「私人媒體」接連報導外國人負面消息、日本政府大力推廣「Inbound策略」導致，他也說，東京、大阪、京都「討厭外國旅客的方向絕對不會改善」」。

日本人的歐吉桑在臉書發文，從去年開始，社群平台Twitter（X）經常會看到外國旅客或住在日本的外國人「在日本做壞事」的新聞，如旅客傷害日本原本的環境等。他進一步指出，通常曝光的都是私人媒體（沒有規則，也完全不需要紀律）貼文，並不是由主流新聞媒體發布，所以內容不一定正確，「這些刺激的內容會非常容易共鳴日本正義魔人的心情」。

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日本人的歐吉桑感嘆，本來沒有討厭外國旅客的日本人也看到這些壞新聞，很容易就被「洗腦性看法」傳染，這就是最近「外國旅客不友善的日本人」增加的原因之一。他解釋，目前日本政府重視外國人才，但對日本窮人來說，政府的決定簡直像「拋棄像自己一樣貧窮的人」，因此才全力批評在日的外國人，以便批評日本政府的決定。

日本人的歐吉桑坦言，東京、大阪、京都，這些「超大城市」已經不是可以期待日本人友善態度的地方，只是國際性的商業魔都而已。日本人的歐吉桑也改推，可以往「福岡」旅遊，「當地外國旅客主要是韓國人，鮮少聽到歧視或討厭韓國旅客的抱怨，福岡交通方便，自駕也安全，食物很好吃，物價也一點點便宜，歡迎大家來福岡（九州）玩」。

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