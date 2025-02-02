300人博杯大戰 男大生連擲6杯奪冠機車騎回家

花壇鄉金盾城隍廟博杯大賽，300名參賽者經過激戰，今天有40人進入決賽，大賽過程緊張刺激。（民眾提供）

2025/02/02 14:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉金盾城隍廟新春舉辦博杯大賽，經過連續5天的博杯大戰，300名參賽者經過一路激戰，今天（2日）產生40人進入決賽，最終由花壇鄉金墩村還在讀大學的陳宏彥連續擲出6杯，勇奪冠軍，開心的把最大獎125CC機車騎回家，直呼是最讚的過年禮物。

金盾城隍廟為回饋廣大信眾長期擁護跟支持，春節期間舉辦博杯送機車活動。初賽時間為1月29日至2月1日，連續博3杯聖杯者即可進入2月2日的決賽。

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今天大年初五上午9點，40名入圍決賽者參加最終決賽，取博杯最多杯者前17名為得獎者，如遇2位以上同杯則進行PK。博杯大賽一開始戰況就相當激烈，有人才一杯就出局，也有2人同時擲出3杯聖杯。

最後計算，由花壇鄉金墩村還在念大學四年級的陳宏彥連續擲出6個聖杯奪冠，他當場開心大叫，旁人也熱烈鼓掌為他感到開心，金盾城隍廟主委陳偉松將冠軍獎品125CC機車贈送給陳宏彥，他也開心地說，這是最讚的過年禮物。第2名則有2人同樣擲出3杯，再次PK後，由李玉涵奪得第2名，李銘智奪得第3名。

花壇鄉金盾城隍廟博杯大賽，40名決賽者今天展開最終決戰。（民眾提供）

花壇鄉金盾城隍廟博杯大賽，40名決賽者今天展開最終決戰。（民眾提供）

金盾城隍廟新春博杯大賽，由花壇鄉金墩村民陳宏彥（右）連續擲出6杯奪冠，金盾城隍廟主委陳偉松（左）把125CC機車贈送給他。 （民眾提供）

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