莿桐33公頃花海年節「大爆花」 遊客讚怎麼拍都美

莿桐花海吸引許多返鄉遊客前往拍照。（記者鄭旭凱攝）

2025/02/02 11:56

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林莿桐花海今年共規畫33公頃的百日草及向日葵花，春節期間花海「大爆花」，加上現場的風車花朵等造景，年節期間吸引許多返鄉客到場美拍，遊客稱「怎麼拍都美！」

莿桐孩沙里花海節，在1月中旬陸續綻放，到了春節連假期間，各種顏色的百日草及向日葵全面盛開，連日來都有民眾捨攜家帶眷或好友三五成群前往拍照。

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無論是向日葵花海、澄色、粉色、或色彩繽紛的彩色花海，都受到民眾歡迎，許多

風車造景等相當受歡迎。遊客表示，去年因為天候因素，年節時部分花朵已凋謝，今年的花海開的正是時候，無論怎麼拍都很美。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，為鼓勵農民參與花海，今年提高田間補助，花海面積增加至33公頃，主要集中在縣道156線孩沙里福天宮牌樓到樹仔腳堤防公園花海大道有23公頃，另在樹仔腳堤防公園北岸也有10公頃花海區，五顏六色的百日草及向日葵，相當漂亮。

莿桐花海中的向日葵風車裝置也受到拍照民眾歡迎。（記者鄭旭凱攝）

遊客在五彩繽紛的花海中拍照。（記者鄭旭凱攝）

莿桐花海在年節期間大爆花，民眾三五成群相約前往拍照。（讀者李明馚提供）

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