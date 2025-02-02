為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    莿桐33公頃花海年節「大爆花」 遊客讚怎麼拍都美

    莿桐花海吸引許多返鄉遊客前往拍照。（記者鄭旭凱攝）

    莿桐花海吸引許多返鄉遊客前往拍照。（記者鄭旭凱攝）

    2025/02/02 11:56

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林莿桐花海今年共規畫33公頃的百日草及向日葵花，春節期間花海「大爆花」，加上現場的風車花朵等造景，年節期間吸引許多返鄉客到場美拍，遊客稱「怎麼拍都美！」

    莿桐孩沙里花海節，在1月中旬陸續綻放，到了春節連假期間，各種顏色的百日草及向日葵全面盛開，連日來都有民眾捨攜家帶眷或好友三五成群前往拍照。

    無論是向日葵花海、澄色、粉色、或色彩繽紛的彩色花海，都受到民眾歡迎，許多

    風車造景等相當受歡迎。遊客表示，去年因為天候因素，年節時部分花朵已凋謝，今年的花海開的正是時候，無論怎麼拍都很美。

    莿桐鄉長廖秋蓉表示，為鼓勵農民參與花海，今年提高田間補助，花海面積增加至33公頃，主要集中在縣道156線孩沙里福天宮牌樓到樹仔腳堤防公園花海大道有23公頃，另在樹仔腳堤防公園北岸也有10公頃花海區，五顏六色的百日草及向日葵，相當漂亮。

    莿桐花海中的向日葵風車裝置也受到拍照民眾歡迎。（記者鄭旭凱攝）

    莿桐花海中的向日葵風車裝置也受到拍照民眾歡迎。（記者鄭旭凱攝）

    遊客在五彩繽紛的花海中拍照。（記者鄭旭凱攝）

    遊客在五彩繽紛的花海中拍照。（記者鄭旭凱攝）

    莿桐花海在年節期間大爆花，民眾三五成群相約前往拍照。（讀者李明馚提供）

    莿桐花海在年節期間大爆花，民眾三五成群相約前往拍照。（讀者李明馚提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播