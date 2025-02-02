冬季限定美景！從南投這個小村落眺望玉山如瑞士「馬特洪峰」

玉山春節期間積雪未消融，從南投縣信義鄉卡布里安村可眺望玉山主峰白雪皚皚美景，有人形容宛如瑞士的馬特洪峰。（記者張協昇攝）

2025/02/02 09:17

〔記者張協昇／南投報導〕小年夜一波寒流等級的強烈大陸冷氣團來襲，玉山飄降大雪，玉山一度測得近10年來新低溫紀錄，由於近日持續低溫，積雪未融，春節期間從信義鄉的原鄉部落卡布里安村，即可眺望玉山主峰與北峰白雪皚皚夢幻美景，尤其玉山主峰山頭，從遠處望去呈現銀白色尖錐狀，有人形容宛如瑞士的馬特洪峰，是當地冬季限定絕美景緻。

這波強烈冷氣團在小年夜發威，玉山降下入冬以來最大一場雪，玉山北峰氣象站除夕凌晨2點04分測得零下14.5度低溫，創下近10年來新低溫紀錄，玉山主峰、北峰山頭均白雪皚皚，雪線降到海拔2900公尺玉山前峰登山口，玉山群峰成了冰雕玉琢的銀白世界。

請繼續往下閱讀...

由於近日持續低溫，積雪未完全消融，春節期間從信義鄉卡布里安村的社區活動中心，即可眺望玉山主峰與北峰白雪皚皚美景，景色超夢幻，讓難得看到高山雪景的遊客讚嘆不已，紛紛拿起手機拍照，曾經去過瑞士的遊客說，從這個角度眺望玉山主峰，宛如瑞士的馬特洪峰。

卡布里安村當地民眾表示，從村內抬頭即可看見玉山主峰，從小每逢玉山降大雪，即能眺望白雪皚皚的玉山，純淨銀白色的山頭相當迷人，由於氣象預報近日仍有寒流來襲， 玉山若再下雪，應該還有機會繼續看到此一冬季限定美景。

南投縣信義鄉原鄉部落卡布里安村，從村內活動中心抬頭即可看見玉山主峰。（記者張協昇攝）

玉山在小年夜降下大雪，春節期間從南投縣信義鄉卡布里安村，可眺望玉山主峰與北峰白雪皚皚美景。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法