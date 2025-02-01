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    新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」連嗨16天 精彩不斷

    今年的靈蛇主燈秀用可愛的靈蛇搭配投影、聲光音效，震撼全場。（記者翁聿煌攝）

    今年的靈蛇主燈秀用可愛的靈蛇搭配投影、聲光音效，震撼全場。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/01 20:52

    〔記者翁聿煌／新北報導〕今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，1日起在新北大都會公園登場，新北市長侯友宜攜手多位貴賓共同點亮象徵守護與祝福的靈蛇主燈，可愛的靈蛇搭配投影、聲光音效，震撼全場，燈會活動自2月1日至16日，今年包括有10大主題燈區、週末各式表演，及近120攤的「蛇麼都有市集」，邀請民眾一同熱鬧迎元宵。

    民政局表示，燈會中打造一系列互動遊戲，「蛇影迷宮區」利用貨櫃搭建出繽紛迷宮，充滿探險樂趣;「一起PLAY區」則透過互動擊鼓點亮燈光，象徵萬物生生不息，點亮新北市。此外，也首次與NETFLIX合作置入的戲劇場景，包含電子天燈祈福、體驗漢服穿越、猜燈謎遊戲等，讓民眾宛如置身夢幻遊樂園。

    今天也於現場首發3000份一般版「蛇燈精靈」小提燈，吸引大批民眾下午就來排隊，各區公所則將於2月7日、8日陸續發放，排隊的張先生表示，中午就已經先到現場欣賞燈組，接著到攤位品嚐美食就來排隊，新北每年小提燈在造型、名稱上都有特殊涵義，所以很想收藏。

    民政局表示，活動期間2月1日至16日的假日於主舞台及走道皆有非常豐富、多元的國際級表演節目，如琉璃舞集、SKY塗鴉舞團、歐陽慧珍舞蹈團、海波兒童劇團、晤出團故事王國、天馬戲創作劇團、光點馬戲秀、YOYO卡通明星見面會及街頭藝人高明德表演等，還有弗莎巴西打擊樂團遊行，內容豐富，適合全家同樂。

    今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，一日起在新北大都會公園登場。（記者翁聿煌攝）

    今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，一日起在新北大都會公園登場。（記者翁聿煌攝）

    今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，一日起在新北大都會公園登場。（記者翁聿煌攝）

    今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，一日起在新北大都會公園登場。（記者翁聿煌攝）

    今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，一日起在新北大都會公園登場。（記者翁聿煌攝）

    今年新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，一日起在新北大都會公園登場。（記者翁聿煌攝）

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