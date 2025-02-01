春節狂吸人潮 屏東燈節四大燈區5天湧百萬人參觀

屏東燈節縣民公園燈區湧現人潮。（屏東縣政府提供）

2025/02/01 16:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假屏東縣從南到北均湧入觀光人潮，其中屏東燈節大受歡迎，縣民公園、萬年溪、勝利星村與客家燈區四大燈區人潮車潮爆滿，縣府今天（1日）表示，統計從小年夜到大年初三，5天累積吸引超過百萬人次。

屏東燈節是南台灣最具代表性的燈節活動之一，原本以屏東市為主，有萬年溪、勝利星村、縣民公園三個燈區，今年跨出屏東市，在內埔鄉龍頸溪畔公園新增「客家燈區」，四大燈區超過50組藝術燈飾，展現屏東豐饒與文化魅力。

請繼續往下閱讀...

屏東縣民公園以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造充滿神秘與奇幻的燈光世界，巨型主燈「梅杜莎的宮殿」佇立在水池上，巨大的金黃色圓形宮殿外圍由六隻巨蛇環繞，相當具有氣勢，每當主燈秀時，宮殿中央投影出蛇髮女神梅杜莎的飄渺身影，搭配周圍的水景與水霧效果，多重視覺震撼與神祕氛圍讓民眾驚呼連連。

萬年溪燈區則是克服河道坡度，將水舞秀「甜の溪」設置在溪水之中的，以過往經過萬年溪的糖鐵發想，繽紛的燈光就像甜蜜的彩色糖果。水舞秀原規畫30分鐘一場，因應賞燈人潮，大年初一開始加碼至每15分鐘一場，璀璨的燈光效果讓人目不轉睛。水中巨蛇「鱗裡有光」象徵帶著寶石來到屏東的守護蛇，期許帶來財富及祝福，也是民眾拍照打卡熱點。

勝利星村燈區以獨具創意的花藝設計與夜間光環境相互襯托，加上多元豐富的品牌進駐，被稱為「最有年味的村子」，從白天到夜晚人潮穿梭在巷弄及全台面積最大的遺構公園，愈夜愈美麗。

客家燈區融入客家的工藝，剪紙、藍染、紙傘、竹門簾等設計，搭配龍頸溪畔的水域特色，雖然首次登場卻令人驚艷，湧入20萬人次，迴響超乎意料熱烈；縣長周春米還特別推薦遊客可就近吃客家美食，蝦公粄、客家粄條、米苔目、鹹湯圓，再到國家三級古蹟內埔天后宮祈求整年平安順遂。

此外，被喻為「遠得要命」的車城看海美術館，正在舉辦落山風藝術季，今年以「在海邊的人」為主題，邀集國內外19個藝術團隊打造五大展區，規模超越以往，從海口港延伸到村落，不僅在看海美術館推出沉浸式大海體驗，街道還有融化人心的「女孩與貓」巨型充氣裝置等，每組作品精彩又好拍，連縣長周春米也在個人臉書分享美拍。

屏東燈節舉辦至2月16日，落山風藝術季至3月2日，屏東縣政府歡迎各縣市民眾到屏東走春。更多活動資訊，可至「2025屏東燈節」及「2024落山風藝術季」官方網站，或到「i屏東~愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書」查詢。

屏東燈節縣民公園燈區以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，吸引民眾搶拍。（屏東縣政府提供）

屏東燈節勝利星村燈區燈飾美麗。（記者羅欣貞攝）

萬年溪燈區的水中巨蛇「鱗裡有光」十分好拍。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法